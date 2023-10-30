https://ukraina.ru/20231030/1050622324.html
Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане
Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане - 30.10.2023 Украина.ру
Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане
За массовыми антисемитскими беспорядками в Дагестане стоят специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Хакерской группировке "Берегини" удалось раздобыть документы, благодаря которым стали известны подробности операций по дестабилизации обстановки в республике
2023-10-30T19:00
2023-10-30T19:00
2023-10-30T19:00
новости
дагестан
антисемитизм
беспорядки
митинги
ципсо
украина
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Главным инструментом для достижения целей выступили социальные сети. Это следует из документов 72-го Центра информационно-психологических операций. В документах прописано всё до мелочей. Так, главной задачей в операциях стало провоцирование у населения Дагестана опасений по увеличению количества преследований диссидентов, общественных деятелей, лидеров религиозных общин и мусульман в целом под предлогом контрразведывательных (контртеррористических) мер. Ориентирована атака была на социально активное население в возрасте 18-45 лет, исповедующее ислам. Такую информационную повестку ЦИПСО планировало транслировать через блоги, сообщества и учётные записи в социальных сетях. Ранее ГУМВД России по СКФО сообщало, что сотрудники полиции установили личности более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным ведомства, в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дагестан, антисемитизм, беспорядки, митинги, ципсо, украина
Новости, Дагестан, антисемитизм, беспорядки, митинги, ЦИПсО, Украина
Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане
За массовыми антисемитскими беспорядками в Дагестане стоят специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Хакерской группировке "Берегини" удалось раздобыть документы, благодаря которым стали известны подробности операций по дестабилизации обстановки в республике
Главным инструментом для достижения целей выступили социальные сети. Это следует из документов
72-го Центра информационно-психологических операций.
"В рамках операций "Тамерлан" и "Ласковый марбас" через соцсети расшатывали обстановку в республике. И как мы видим, успешно. Серия акций "Цирк" удалась, а мы даже не знали, что в Дагестане столько людей готовы плясать под музыку украинских ЦИПСО", – уточняют хакеры.
В документах прописано всё до мелочей. Так, главной задачей в операциях стало провоцирование у населения Дагестана опасений по увеличению количества преследований диссидентов, общественных деятелей, лидеров религиозных общин и мусульман в целом под предлогом контрразведывательных (контртеррористических) мер.
Ориентирована атака была на социально активное население в возрасте 18-45 лет, исповедующее ислам.
"Основной аргумент: в рамках контрразведывательных мероприятий, которые будут осуществляться во время проведения СКШН “Кавказ-2020”, могут иметь место случаи давления на политически активное население Республики Дагестан, нелояльное к федеральным властям", – цитируют абзац документа "Берегини".
Такую информационную повестку ЦИПСО планировало транслировать через блоги, сообщества и учётные записи в социальных сетях.
"Мы знаем, что жители Дагестана быстро разберутся, кто на самом дели их враг. И разбираться с ними будут не в аэропорту Махачкалы, а в военном городке Бровары тот что под Киевом", – заключили хакеры.
Ранее ГУМВД России по СКФО сообщало, что сотрудники полиции установили личности более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным ведомства, в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы.