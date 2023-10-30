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Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане

Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане - 30.10.2023 Украина.ру

Хакеры раскрыли как ЦИПСО организовало беспорядки в Дагестане

За массовыми антисемитскими беспорядками в Дагестане стоят специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Хакерской группировке "Берегини" удалось раздобыть документы, благодаря которым стали известны подробности операций по дестабилизации обстановки в республике

2023-10-30T19:00

2023-10-30T19:00

2023-10-30T19:00

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дагестан

антисемитизм

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украина

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Главным инструментом для достижения целей выступили социальные сети. Это следует из документов 72-го Центра информационно-психологических операций. В документах прописано всё до мелочей. Так, главной задачей в операциях стало провоцирование у населения Дагестана опасений по увеличению количества преследований диссидентов, общественных деятелей, лидеров религиозных общин и мусульман в целом под предлогом контрразведывательных (контртеррористических) мер. Ориентирована атака была на социально активное население в возрасте 18-45 лет, исповедующее ислам. Такую информационную повестку ЦИПСО планировало транслировать через блоги, сообщества и учётные записи в социальных сетях. Ранее ГУМВД России по СКФО сообщало, что сотрудники полиции установили личности более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным ведомства, в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дагестан, антисемитизм, беспорядки, митинги, ципсо, украина