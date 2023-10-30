https://ukraina.ru/20231030/1050620792.html
Кирби: США сделали Ирану "серьезное предупреждение"
Кирби: США сделали Ирану "серьезное предупреждение" - 30.10.2023 Украина.ру
Кирби: США сделали Ирану "серьезное предупреждение"
Штаты убедительно просят Иран сдерживаться на фоне риска разрастания конфликта. Об этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности заявил в интервью CNN
2023-10-30T18:13
2023-10-30T18:13
2023-10-30T18:13
новости
иран
сша
израиль
палестино-израильский конфликт
сектор газа
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Джон Кирби предупредил, что США намерены защищать свои войска и объекты."Мы очень серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент сейчас задействовал две ударные группы авианосцев… Мы должны убедиться, что посылаем сигнал всем игрокам, не только Ирану, что мы будем защищать наши войска. И мы будем делать это в любой момент времени по нашему выбору", – сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности CNN.В воскресенье, 29 октября, президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль "пересек красную линию" и "может заставить всех принять меры". В связи с этим есть опасения, что ожесточенная военная кампания Израиля в секторе Газа откроет новые фронты. На северной границе Израиля и южном Ливане уже происходят перестрелки, рост числа столкновений с "Хезболлой" рискует обернуться втягиванием в конфликт ливанской военизированной группировки.
https://ukraina.ru/20231016/1050215981.html
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новости, иран, сша, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа
Новости, Иран, США, Израиль, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа
Кирби: США сделали Ирану "серьезное предупреждение"
Штаты убедительно просят Иран сдерживаться на фоне риска разрастания конфликта. Об этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности заявил в интервью CNN
Джон Кирби предупредил, что США намерены защищать свои войска и объекты.
"Мы очень серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент сейчас задействовал две ударные группы авианосцев… Мы должны убедиться, что посылаем сигнал всем игрокам, не только Ирану, что мы будем защищать наши войска. И мы будем делать это в любой момент времени по нашему выбору", – сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности CNN.
В воскресенье, 29 октября, президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль "пересек красную линию" и "может заставить всех принять меры". В связи с этим есть опасения, что ожесточенная военная кампания Израиля в секторе Газа откроет новые фронты. На северной границе Израиля и южном Ливане уже происходят перестрелки, рост числа столкновений с "Хезболлой" рискует обернуться втягиванием в конфликт ливанской военизированной группировки.