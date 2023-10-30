https://ukraina.ru/20231030/1050611803.html

Помощь Украине — на торможении. Наземная операция Израиля грозит новой мировой войной

Помощь Украине — на торможении. Наземная операция Израиля грозит новой мировой войной - 30.10.2023 Украина.ру

Помощь Украине — на торможении. Наземная операция Израиля грозит новой мировой войной

Несмотря на объявление премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "второго этапа войны", а именно наземной операции в сектора Газа, никакой ясности в палестино-израильском конфликте пока нет

2023-10-30T16:41

2023-10-30T16:41

2023-10-30T18:40

эксклюзив

израиль

украина

помощь

сектор газа

хамас

палестина

палестино-израильский конфликт

сша

владимир зеленский

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Или никто пока не понимает, что такое «наземная операция», которая изначально анонсировалась Израилем как окончательная зачистка территории сектора Газа и тотальное уничтожения даже следов о пребывании там движения ХАМАС. Или же Израиль все же — тоже пока — не решается проводить широкомасштабную военную операцию в густонаселенном регионе с неизбежными большими человеческими жертвами с обеих сторон, но особенно среди мирного населения этой части Палестины.Во всяком случае новая неделя началась все теми же грозными сообщениями, что наземная операция в секторе Газа постепенно расширяется. Потому что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет боевые действия сразу по четырем направлениям: на Западном берегу Иордана, на юге Ливана, в Сирии и в секторе Газа, где масштабы действий хоть и увеличиваются, но постепенно.Мировые СМИ связывают это с тем, что, мол, США надавили на военное руководство Израиля, чтобы вторжение в сектор Газа было ограниченным. И чтобы жертв было меньше. И чтобы отсвет пожарищ и потоки крови не слишком высветили и замарали американцев, которым, конечно, плевать на жертвы, но все же не хочется представать «мировым жандармом», который натравил на несогласных своих агрессивных псов на полном американском подсосе.Потому из сектора Газа приходят совсем неожиданные вести. Что частично восстановлена связь, позволяющая все же доносить до тамошних палестинцев информацию о планах войны и призывы покидать места возможных боестолкновений, то есть уходить на юг, как и требует того с самого начала боев Израиль.Что через пропускной пункт Рафах на египетской границе удалось доставить 24 грузовика с продуктами и лекарствами. Этого, конечно, очень мало для двухмиллионного населения, но все равно хоть что-то доходит и хоть частично смягчает гуманитарную катастрофу. А ведь жертвами конфликта уже стали более 8 тысяч палестинцев и 1400 израильтян.Как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на координатора правительственной деятельности на палестинских территориях, Израиль возобновил работу второго из трех трубопроводов в сектор Газа — теперь в анклав ежедневно поступает около 28,5 миллиона литров воды. И это тоже смягчает страшный удар.Что, в конце концов, даже движению ХАМАС стало понятно, что с ним будет, если Израиль все же решится на наземную операцию. Оно, движение, тоже заговорило об условиях возможного мира. Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар подтвердил прежнюю позицию своего движения, что оно готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.Раньше представитель военного крыла ХАМАСа — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда говорил, что ХАМАС отпустит заложников, взятых 7 октября и позже в Израиле, только при условии освобождения всех палестинских заключенных. Теперь это подтвердил политик ХАМАСа: такая возможная сделка подразумевает освобождение Израилем «всех заключенных в оккупационных тюрьмах». А ХАМАС в свою очередь в рамках предлагаемой сделки обещает «освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением».Это тоже хоть какая-то подвижка, отличающаяся от прежних бескомпромиссных воинственных заявлений о своей победе в конфликте.Это совсем не означает, что ХАМАС выбирает мир или хотя бы готов к переговорам. Вполне вероятны тактические попытки с обеих сторон потянуть время. Со стороны Израиля — чтобы лучше подготовиться к атаке и бомбовыми ударами разрушить инфраструктуру сопротивления. Со стороны ХАМАСа — чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества, которое может оказать давление и на Израиль, и на его главного защитника, США.Но, по-любому, уже очевидны последствия и для мира, и, ясное дело, для Украины.Во-первых, втягивание в воронку палестино-израильской войны все новых участников раскололо мир. И фактически поставило его на грань планетарного противостояния, чреватого Третьей мировой войной. Раскол пошел не только по линии «коллективный Запад — Глобальный Юг», которая, собственно, может определить будущее планеты. Если победит Запад — сохранится монополярный мир. Если же на войне в секторе Газа победит Глобальный Юг, то это будет началом реального утверждения многополярного мира, за которым встанут Россия, Китай, и их структуры — ШОС, БРИКС, ЕАЭС и т. д.Закипает же не только на улицах западных городов или на самом Ближнем Востоке, где обозначились два мощнейших игрока на стороне ХАМАСа. В первую очередь, Иран, который устами его президента Эбрахима Раиси заявил: «Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может вынудить каждого принять меры».И, конечно же, мощно выстрелила Турция, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил буквально антизападную крамолу: «Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим. Каждая страна имеет право на самозащиту».Но больше всего потрясли антизападные заявления Эрдогана, которые только подтвердили: события в секторе Газа расколи и западные структуры — Евросоюз и НАТО. «Эй, Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке. Когда я сказал, что ХАМАС — не террористическая организация, Израилю это очень не понравилось. Я для этого и сказал. А чего вы ждали? Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны», — эти слова прозвучали как вызов или даже как объявление войны. Западу, частью которого является Турция, член НАТО.Правда и то, что если Турция пока воздержалась от прямых нападок на США и обвинений их в разжигании военного пожара на Ближнем Востоке, то Иран себя не сдерживал и во всем обвинили Америку. Для начала президент Раиси предупредил, что Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в палестино-израильский конфликт. «Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — мотивировал свою точку зрения глава Ирана.Война в секторе Газа расколола не только ООН, но и в первую очередь сам Запад. Достаточно сказать, что нежелание США прекращать огонь в зоне конфликта поддержали только Израиль и чуть больше десятка государств, среди которых Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия и мелкие островные государства. А вот среди тех, кто не выступил против, но и не поддержал — главные европейские союзники США: Великобритания, Франция, Германия, Польша, Австралия, Канада, Италия, Румыния, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Южная Корея, Япония, Ирак и даже Украина.В итоге экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор подытожил случившееся прогнозом краха для США, если они вмешаются в войну: «Мы готовим почву для войны. Нетаньяху прокладывает путь к Армагеддону. Американцы полагают, что присутствие наших морских военно-морских сил послужит сдерживающим фактором для турок, иранцев и других жителей региона, которые иначе могли бы оказаться вовлеченными в конфронтацию с Израилем. Это не так!»Израиль и Чехия по-своему выступили за развал ООН. Тель-Авив призвал уйти в отставку генсека ООН Антониу Гутерриша за то, что он «проарабский», а министр обороны Яна Чернохова призвала свою страну выйти из ООН, так как ее стране, дескать, нечего делать в организации, которая «поддерживает террористов». Из ХАМАСа, ясное дело.А чтобы было кому воевать, США послали в зону конфликта две авианосные группы и несколько тысяч морских пехотинцев. Их примеру последовала Германия: на Кипр, к бойцам армейского и полицейского спецназа ФРГ, прибывших на остров на прошлой неделе, присоединилась еще тысяча военнослужащих бундесвера. Хотя Израиль официально и не запрашивал поддержки с привлечением иностранных контингентов для проведения операции в Газе.Эскалация войны в секторе Газа и перерастание ее в более крупные и масштабные столкновения или войну однозначно ставит крест на планах Украины победить с помощью западного оружия. Потому что оружия этого просто не будет. Потому что:— только на этой неделе Конгресс США рассмотрит выделение средств Израилю и Украине. Причем у Израиля получить деньги шансов больше. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News сказал: «Мы собираемся представить отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю на грядущей неделе в палате представителей. Я знаю, что наши коллеги-республиканцы в сенате планируют идентичный шаг». По словам Джонсона, финансовая помощь Израилю — вопрос чрезвычайной важности;— выделение средств Украине по инициативе того же Джонсона, как известно, обусловлено тремя условиями: аудит уже полученной помощи, контроль за выделением новых траншей и точное определение целей участия Украины в этой войне на американские деньги. Все это для неонацистского режима президента Владимира Зеленского неподъемно, так как может вскрыть его неблаговидную суть и подноготную.Усталость от Украины вызывает все большее недоверие к Украине на международной арене. И уменьшает шансы на сотрудничество с нею. Об очередных дипломатических «пэрэмогах» Украины по итогам саммита на Мальте, который в минувшие выходные рассматривал вопрос «формулы мира Зеленского», даже украинский ТГ-канал «Резидент» написал: «Наш источник в ОП (Офисе президента Зеленского. — Авт.) рассказал, что встреча на Мальте закончилась провалом для Украины, формулу мира Зеленского не поддерживают страны глобального Юга, лидеры которых отказались принимать участие в международной конференции. Попытка Офиса президента сегментировать формулу мира Зеленского не принесла результата, советники договорились продолжить обсуждение».Киев хотел разбить десять пунктов «формулы мира Зеленского» на разные вопросы: политические, которые трудно выполнимы, и экономические, которые могли бы принести Киеву дополнительные деньги. Ничего не получилось — о политической поддержке поговорили, но денег даже не обещали.А возможность широкомасштабной войны тем временем все ощутимее и ощутимее. Она может вспыхнуть в любой момент. Потому что, например, тот же сектор Газа неотвратимо превращается в источник самых неожиданных деяний, которые могут оказаться не под силу ни ХАМАСу, ни Израилю и спровоцировать еще большее ожесточение между ними. Например, своей бесконтрольностью.Агентство Reuters, в частности, сообщило, что в секторе падает уровень соблюдения законности. Томас Уайт, представитель Агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа, сообщил журналистам, что тысячи жителей Газы врываются на склады и в центры распределения помощи, разбирая муку и предметы первой необходимости. «Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться. Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно», — сказал этот Уайт.А это означает банальное: голод не тетка, он может толкнуть массы палестинцев на противоправные действия ради пропитания и жизнеобеспечения своих семей. А мародерство может спровоцировать дополнительные и бесконтрольные стычки как с боевиками ХАМАСа, так и израильтянами, что только повысит общий градус агрессивности и нетерпимости. А это и есть самая питательная среда для войн — в них становятся заинтересованными или втянутыми простые люди. А потом за дело берутся военные…

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https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html

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эксклюзив, израиль, украина, помощь, сектор газа, хамас, палестина, палестино-израильский конфликт, сша, владимир зеленский