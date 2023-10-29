https://ukraina.ru/20231029/1050581206.html

"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки

"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки - 29.10.2023 Украина.ру

"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки

Вокруг Авдеевки все плотнее сжимается огневое кольцо и ВСУ могут решиться на сдачу укрепрайона, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Это зависит от решений западных кураторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-10-29T12:47

2023-10-29T12:47

2023-10-29T12:47

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ВСУ будут перебрасывать резервы в Авдеевку, потому что прекрасно понимают, что город - в огневом мешке, и нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться. Все это зависит от решений генштаба ВСУ, рассказал эксперт.Затяжные городские бои ведут к большим потерям для обеих сторон. Поэтому не стоит говорить о том, что втягивания противника в долгие бои в Авдеевке сулит для ВС РФ большую выгоду, добавил он.Решатся ли они ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения (ЛБС) либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут на Западе относительно данного укрепрайона, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html

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новости, авдеевка, бои, днр, всу, укрепления, вс рф, окружение, оборона, наступление, кольцо, запад