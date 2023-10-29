https://ukraina.ru/20231029/1050581206.html
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки - 29.10.2023 Украина.ру
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
Вокруг Авдеевки все плотнее сжимается огневое кольцо и ВСУ могут решиться на сдачу укрепрайона, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Это зависит от решений западных кураторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-10-29T12:47
2023-10-29T12:47
2023-10-29T12:47
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ВСУ будут перебрасывать резервы в Авдеевку, потому что прекрасно понимают, что город - в огневом мешке, и нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться. Все это зависит от решений генштаба ВСУ, рассказал эксперт.Затяжные городские бои ведут к большим потерям для обеих сторон. Поэтому не стоит говорить о том, что втягивания противника в долгие бои в Авдеевке сулит для ВС РФ большую выгоду, добавил он.Решатся ли они ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения (ЛБС) либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут на Западе относительно данного укрепрайона, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, авдеевка, бои, днр, всу, укрепления, вс рф, окружение, оборона, наступление, кольцо, запад
Новости, Авдеевка, бои, ДНР, ВСУ, укрепления, ВС РФ, окружение, Оборона, наступление, кольцо, Запад
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
Вокруг Авдеевки все плотнее сжимается огневое кольцо и ВСУ могут решиться на сдачу укрепрайона, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Это зависит от решений западных кураторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов