"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки - 29.10.2023 Украина.ру
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"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки - 29.10.2023 Украина.ру
"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
Вокруг Авдеевки все плотнее сжимается огневое кольцо и ВСУ могут решиться на сдачу укрепрайона, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Это зависит от решений западных кураторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-10-29T12:47
2023-10-29T12:47
новости
авдеевка
бои
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всу
укрепления
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ВСУ будут перебрасывать резервы в Авдеевку, потому что прекрасно понимают, что город - в огневом мешке, и нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться. Все это зависит от решений генштаба ВСУ, рассказал эксперт.Затяжные городские бои ведут к большим потерям для обеих сторон. Поэтому не стоит говорить о том, что втягивания противника в долгие бои в Авдеевке сулит для ВС РФ большую выгоду, добавил он.Решатся ли они ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения (ЛБС) либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут на Западе относительно данного укрепрайона, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
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новости, авдеевка, бои, днр, всу, укрепления, вс рф, окружение, оборона, наступление, кольцо, запад
Новости, Авдеевка, бои, ДНР, ВСУ, укрепления, ВС РФ, окружение, Оборона, наступление, кольцо, Запад

"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки

12:47 29.10.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Вокруг Авдеевки все плотнее сжимается огневое кольцо и ВСУ могут решиться на сдачу укрепрайона, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения. Это зависит от решений западных кураторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
ВСУ будут перебрасывать резервы в Авдеевку, потому что прекрасно понимают, что город - в огневом мешке, и нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться. Все это зависит от решений генштаба ВСУ, рассказал эксперт.
Затяжные городские бои ведут к большим потерям для обеих сторон. Поэтому не стоит говорить о том, что втягивания противника в долгие бои в Авдеевке сулит для ВС РФ большую выгоду, добавил он.
"Много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав", - подчеркнул Орлов.
Решатся ли они ВСУ сдать Авдеевку, выровняв линию боевого соприкосновения (ЛБС) либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут на Западе относительно данного укрепрайона, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 14:48
Алексей Самойлов: ВСУ вслепую пытаются бить Россию под Херсоном, но мы возьмем Авдеевку и будем наступатьСтратегический интерес ВСУ на Херсонском направлении только один – выход на степной участок левобережья и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения
 
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