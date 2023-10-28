"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
ВСУ будут пытаться организовать организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон российские силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие силы и средства есть у России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВСУ будут использовать Херсонское направление, но шансов на серьезный военный успех у них немного. Незаметно переправить тяжелую технику и много личного состава через Днепр противник не сможет, рассказал эксперт.
ВСУ регулярно проводят там разведку, посылают диверсантов, пытаются высадится на островах на Днепре и закрепиться на небольших плацдармах на левобережье. Несколько украинских подразделений прошли для этого специальную подготовку, отметил политолог.
"Может быть, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то наши силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие у нас есть силы и средства и где именно они находятся. Их хваленая космическая разведка работает не очень хорошо", - указал Самойлов.
ВСУ будут пытаться прорваться через российскую оборону. Но они даже до неё не доходят, а доходят только до передовых постов ВС РФ. После чего их уничтожают дистанционно, заключил собеседник Украина.ру.
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