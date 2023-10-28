https://ukraina.ru/20231028/1050553511.html

"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном

"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном - 28.10.2023 Украина.ру

"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном

ВСУ будут пытаться организовать организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон российские силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие силы и средства есть у России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-28T05:30

2023-10-28T05:30

2023-10-28T05:30

новости

днепр

херсон

херсонское направление

всу

десант

наступление

берег

украина

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ВСУ будут использовать Херсонское направление, но шансов на серьезный военный успех у них немного. Незаметно переправить тяжелую технику и много личного состава через Днепр противник не сможет, рассказал эксперт.ВСУ регулярно проводят там разведку, посылают диверсантов, пытаются высадится на островах на Днепре и закрепиться на небольших плацдармах на левобережье. Несколько украинских подразделений прошли для этого специальную подготовку, отметил политолог.ВСУ будут пытаться прорваться через российскую оборону. Но они даже до неё не доходят, а доходят только до передовых постов ВС РФ. После чего их уничтожают дистанционно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

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новости, днепр, херсон, херсонское направление, всу, десант, наступление, берег, украина