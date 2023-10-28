"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном - 28.10.2023 Украина.ру
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"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном
"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном - 28.10.2023 Украина.ру
"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном
ВСУ будут пытаться организовать организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон российские силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие силы и средства есть у России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-28T05:30
2023-10-28T05:30
новости
днепр
херсон
херсонское направление
всу
десант
наступление
берег
украина
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ВСУ будут использовать Херсонское направление, но шансов на серьезный военный успех у них немного. Незаметно переправить тяжелую технику и много личного состава через Днепр противник не сможет, рассказал эксперт.ВСУ регулярно проводят там разведку, посылают диверсантов, пытаются высадится на островах на Днепре и закрепиться на небольших плацдармах на левобережье. Несколько украинских подразделений прошли для этого специальную подготовку, отметил политолог.ВСУ будут пытаться прорваться через российскую оборону. Но они даже до неё не доходят, а доходят только до передовых постов ВС РФ. После чего их уничтожают дистанционно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html
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новости, днепр, херсон, херсонское направление, всу, десант, наступление, берег, украина
Новости, Днепр, Херсон, Херсонское направление, ВСУ, десант, наступление, берег, Украина

"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном

05:30 28.10.2023
 
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ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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ВСУ будут пытаться организовать организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон российские силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие силы и средства есть у России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВСУ будут использовать Херсонское направление, но шансов на серьезный военный успех у них немного. Незаметно переправить тяжелую технику и много личного состава через Днепр противник не сможет, рассказал эксперт.
ВСУ регулярно проводят там разведку, посылают диверсантов, пытаются высадится на островах на Днепре и закрепиться на небольших плацдармах на левобережье. Несколько украинских подразделений прошли для этого специальную подготовку, отметил политолог.

"Может быть, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то наши силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие у нас есть силы и средства и где именно они находятся. Их хваленая космическая разведка работает не очень хорошо", - указал Самойлов.

ВСУ будут пытаться прорваться через российскую оборону. Но они даже до неё не доходят, а доходят только до передовых постов ВС РФ. После чего их уничтожают дистанционно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:48
Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлоеВ ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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