https://ukraina.ru/20231028/1050461919.html
Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины
Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины - 28.10.2023 Украина.ру
Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины
У российской армии существуют системы дистанционного минирования. Эта тактика оправдала себя в ходе "контрнаступа", когда Украина одновременно бросала в бой много техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-10-28T06:10
2023-10-28T06:10
2023-10-28T06:10
новости
минирование
мина
всу
вс рф
саперы
вооружение
танки
разминирование
сво
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В ходе "контрнаступа" западные танки ВСУ нередко подрывались на минных полях. Вражеская пропаганда утверждала, что они настолько мощные, что не боятся противотанковых мин. Но такой техники просто не существует, рассказал эксперт.У западных мин ВСУ такого механизма нет. Потому что на Украину поставляется все самое старое вооружение, от которого Европа давно хотела избавиться. Из-за украинских минных полей подразделениям ВС РФ тяжело идти вперед, отметил он.Российские саперы фактически превратились в штурмовые группы, которые должны проверить определенный участок, чтобы могли пройти другие подразделения. Также ВС РФ используют технические средства разминирования, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231024/1050457102.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минирование, мина, всу, вс рф, саперы, вооружение, танки, разминирование, сво
Новости, минирование, мина, ВСУ, ВС РФ, саперы, вооружение, танки, разминирование, СВО
Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины
У российской армии существуют системы дистанционного минирования. Эта тактика оправдала себя в ходе "контрнаступа", когда Украина одновременно бросала в бой много техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В ходе "контрнаступа" западные танки ВСУ нередко подрывались на минных полях. Вражеская пропаганда утверждала, что они настолько мощные, что не боятся противотанковых мин. Но такой техники просто не существует, рассказал эксперт.
"Кстати, чем отличаются западные мины от российских? Наши мины самоликвидируются через двое-трое суток в любых погодных условиях. Даже если какая-то мина на тысячу не сработает, это все равно стопроцентный результат", - подчеркнул Киселёв.
У западных мин ВСУ такого механизма нет. Потому что на Украину поставляется все самое старое вооружение, от которого Европа давно хотела избавиться. Из-за украинских минных полей подразделениям ВС РФ тяжело идти вперед, отметил он.
Российские саперы фактически превратились в штурмовые группы, которые должны проверить определенный участок, чтобы могли пройти другие подразделения. Также ВС РФ используют технические средства разминирования, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь