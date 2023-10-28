https://ukraina.ru/20231028/1050461919.html

Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины

Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины - 28.10.2023 Украина.ру

Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины

У российской армии существуют системы дистанционного минирования. Эта тактика оправдала себя в ходе "контрнаступа", когда Украина одновременно бросала в бой много техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-10-28T06:10

2023-10-28T06:10

2023-10-28T06:10

новости

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сво

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В ходе "контрнаступа" западные танки ВСУ нередко подрывались на минных полях. Вражеская пропаганда утверждала, что они настолько мощные, что не боятся противотанковых мин. Но такой техники просто не существует, рассказал эксперт.У западных мин ВСУ такого механизма нет. Потому что на Украину поставляется все самое старое вооружение, от которого Европа давно хотела избавиться. Из-за украинских минных полей подразделениям ВС РФ тяжело идти вперед, отметил он.Российские саперы фактически превратились в штурмовые группы, которые должны проверить определенный участок, чтобы могли пройти другие подразделения. Также ВС РФ используют технические средства разминирования, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231024/1050457102.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минирование, мина, всу, вс рф, саперы, вооружение, танки, разминирование, сво