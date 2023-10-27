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США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский - 27.10.2023 Украина.ру
США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в разрешении украинского конфликта, а напротив – делают ставку на эскалацию обстановки. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
2023-10-27T23:45
2023-10-27T23:45
2023-10-27T23:46
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Мир на Украине, считает он, киевским союзникам не нужен. Сегодня США сознательно повышают ставки, при том, что рост атак Вооружённых сил Украины на жилые кварталы и медицинские учреждения является следствием "накачки Украины смертоносным оружием производства стран НАТО". В качестве примера, на заседание Совета безопасности ООН Полянский принёс обломки западных ракет, которые Киев использовал для удара по гражданской инфраструктуре. Обломки этих ракет, указал Полянский, разлетелись на сотни метров в Херсонской области в сентябре прошлого года в результате очередного удара украинских карателей по местной администрации. Тогда погибли три человека, многие были получили ранения. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow, производства Великобритании и Франции, по мосту. Кроме того, он подчеркнул, что партнёры Украины продолжают поставлять на вооружение боевиков новое оружие. Ранее Берлин отчитался, о поставке на вооружение киевских боевиков пяти тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восьми разведывательных БПЛА Vector, пяти надводных беспилотников, шести бронированных автомобилей и другой военной техники.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, всу, сво, спецоперация, запад, нато, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, Запад, НАТО, военная помощь, военная техника
США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:45 27.10.2023 (обновлено: 23:46 27.10.2023)
Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в разрешении украинского конфликта, а напротив – делают ставку на эскалацию обстановки. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Мир на Украине, считает он, киевским союзникам не нужен. Сегодня США сознательно повышают ставки, при том, что рост атак Вооружённых сил Украины на жилые кварталы и медицинские учреждения является следствием "накачки Украины смертоносным оружием производства стран НАТО".
В качестве примера, на заседание Совета безопасности ООН Полянский принёс обломки западных ракет, которые Киев использовал для удара по гражданской инфраструктуре.
"Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью", – цитируют РИА Новости первого зампостпреда РФ при ООН.
Обломки этих ракет, указал Полянский, разлетелись на сотни метров в Херсонской области в сентябре прошлого года в результате очередного удара украинских карателей по местной администрации. Тогда погибли три человека, многие были получили ранения.
Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow, производства Великобритании и Франции, по мосту.
"То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры", - сказал Полянский.
Кроме того, он подчеркнул, что партнёры Украины продолжают поставлять на вооружение боевиков новое оружие.
Ранее Берлин отчитался
, о поставке на вооружение киевских боевиков пяти тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восьми разведывательных БПЛА Vector, пяти надводных беспилотников, шести бронированных автомобилей и другой военной техники.