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США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский

США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский - 27.10.2023 Украина.ру

США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский

Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в разрешении украинского конфликта, а напротив – делают ставку на эскалацию обстановки. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

2023-10-27T23:45

2023-10-27T23:45

2023-10-27T23:46

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Мир на Украине, считает он, киевским союзникам не нужен. Сегодня США сознательно повышают ставки, при том, что рост атак Вооружённых сил Украины на жилые кварталы и медицинские учреждения является следствием "накачки Украины смертоносным оружием производства стран НАТО". В качестве примера, на заседание Совета безопасности ООН Полянский принёс обломки западных ракет, которые Киев использовал для удара по гражданской инфраструктуре. Обломки этих ракет, указал Полянский, разлетелись на сотни метров в Херсонской области в сентябре прошлого года в результате очередного удара украинских карателей по местной администрации. Тогда погибли три человека, многие были получили ранения. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow, производства Великобритании и Франции, по мосту. Кроме того, он подчеркнул, что партнёры Украины продолжают поставлять на вооружение боевиков новое оружие. Ранее Берлин отчитался, о поставке на вооружение киевских боевиков пяти тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восьми разведывательных БПЛА Vector, пяти надводных беспилотников, шести бронированных автомобилей и другой военной техники.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, сво, спецоперация, запад, нато, военная помощь, военная техника