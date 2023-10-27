https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html
Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА - 27.10.2023 Украина.ру
Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
Германия за неделю поставила на Украину одну обещанную ранее систему противовоздушной обороны, пять надводных беспилотников и радар для наблюдения за воздушным пространством. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
2023-10-27T20:54
2023-10-27T20:54
2023-10-27T23:47
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Согласно данным обновлённого списка, Киев получил одну системы ПВО IRIS-T и необходимые для неё ракеты, один радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 4 РЛС наземного наблюдения GO12, боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II. Помимо этого на вооружение киевских боевиков поставлено пять тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восемь разведывательных БПЛА Vector, пять надводных беспилотника, шесть бронированных автомобиля, десять тысяч тактических очков, четыре тягача HX81 с полуприцепами и три бронетранспортёра неизвестного производства. Ранее в Германии раскритиковали финансовую поддержку Украины. Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt заявила, что деньги, направленные Киеву, могли быть потрачены на саму Германию и её нужды в здравоохранении и образовании.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, военная помощь, сво, спецоперация
Новости, Украина, Германия, военная помощь, СВО, Спецоперация
Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:54 27.10.2023 (обновлено: 23:47 27.10.2023)
Германия за неделю поставила на Украину одну обещанную ранее систему противовоздушной обороны, пять надводных беспилотников и радар для наблюдения за воздушным пространством. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
Согласно данным обновлённого списка, Киев получил одну системы ПВО IRIS-T и необходимые для неё ракеты, один радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 4 РЛС наземного наблюдения GO12, боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.
Помимо этого на вооружение киевских боевиков поставлено пять тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восемь разведывательных БПЛА Vector, пять надводных беспилотника, шесть бронированных автомобиля, десять тысяч тактических очков, четыре тягача HX81 с полуприцепами и три бронетранспортёра неизвестного производства.
Ранее в Германии раскритиковали финансовую поддержку Украины. Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt заявила, что деньги, направленные Киеву, могли быть потрачены на саму Германию и её нужды в здравоохранении и образовании.