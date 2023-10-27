Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050566099.html
Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
В Канаде собираются утилизировать десятки бронетранспортеров, несмотря на то, что Украина просит больше военной техники. Руководство местной армии отвергло предложение частной компании отремонтировать канадские машины для передачи Киеву, сообщает CBC News
2023-10-27T23:21
2023-10-27T23:21
новости
канада
военная
киев
украина
сво
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049747849_0:32:3072:1759_1920x0_80_0_0_7eb29f84f09ac238312ccf4740d8f015.jpg
По данным министерства национальной обороны, сейчас 67 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) из 140 единиц парка находятся "на стоянке в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для 73 машин, которые остаются на вооружении. Журналисты уточняют, что состояние всех транспортёров оценивается как "плохое", в связи с чем они отправятся на свалку. В их числе и 195 LAV II Bisons и 149 бронированных разведывательных машин Coyote, которые также будут сняты с вооружения в 2023 году. Уточняется, что некая частная компания предложила привести в надлежащий вид военную технику, однако ей отказали в связи с тем, что оборудование для Киева "должно соответствовать конкретным потребностям". Ранее сообщалось, что правительство Канады ещё до скандала в парламенте, связанным с овациями Ярославу Хунку, выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049747849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9656422c576076c93c66010607e7e0ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канада, военная, киев, украина, сво, спецоперация, всу
Новости, Канада, военная, Киев, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ

Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине

23:21 27.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Канаде собираются утилизировать десятки бронетранспортеров, несмотря на то, что Украина просит больше военной техники. Руководство местной армии отвергло предложение частной компании отремонтировать канадские машины для передачи Киеву, сообщает CBC News
По данным министерства национальной обороны, сейчас 67 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) из 140 единиц парка находятся "на стоянке в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для 73 машин, которые остаются на вооружении.
Журналисты уточняют, что состояние всех транспортёров оценивается как "плохое", в связи с чем они отправятся на свалку. В их числе и 195 LAV II Bisons и 149 бронированных разведывательных машин Coyote, которые также будут сняты с вооружения в 2023 году.
Уточняется, что некая частная компания предложила привести в надлежащий вид военную технику, однако ей отказали в связи с тем, что оборудование для Киева "должно соответствовать конкретным потребностям".
"Это должно быть оборудование, которое украинцы обучены использовать и для обслуживания которого имеют ресурсы и возможности", – указал спикер оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство Канады ещё до скандала в парламенте, связанным с овациями Ярославу Хунку, выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны.
 
НовостиКанадавоеннаяКиевУкраинаСВОСпецоперацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:31Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Лента новостейМолния