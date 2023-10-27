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Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине

Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине - 27.10.2023 Украина.ру

Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине

В Канаде собираются утилизировать десятки бронетранспортеров, несмотря на то, что Украина просит больше военной техники. Руководство местной армии отвергло предложение частной компании отремонтировать канадские машины для передачи Киеву, сообщает CBC News

2023-10-27T23:21

2023-10-27T23:21

2023-10-27T23:21

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По данным министерства национальной обороны, сейчас 67 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) из 140 единиц парка находятся "на стоянке в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для 73 машин, которые остаются на вооружении. Журналисты уточняют, что состояние всех транспортёров оценивается как "плохое", в связи с чем они отправятся на свалку. В их числе и 195 LAV II Bisons и 149 бронированных разведывательных машин Coyote, которые также будут сняты с вооружения в 2023 году. Уточняется, что некая частная компания предложила привести в надлежащий вид военную технику, однако ей отказали в связи с тем, что оборудование для Киева "должно соответствовать конкретным потребностям". Ранее сообщалось, что правительство Канады ещё до скандала в парламенте, связанным с овациями Ярославу Хунку, выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, канада, военная, киев, украина, сво, спецоперация, всу