https://ukraina.ru/20231012/1050110595.html

Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward

Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward - 12.10.2023 Украина.ру

Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward

Правительство Канады ещё до скандала в парламенте выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны. Результаты своего расследования 11 октября опубликовало издание Forward

2023-10-12T05:21

2023-10-12T05:21

2023-10-12T05:22

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дивизия сс "галичина"

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"Канадское правительство за последние семь лет выделило около 2,2 миллиона долларов как минимум восьми организациям, которые поддерживали ветеранов того же подразделения [дивизии "Галичина" войск СС] или в иной форме восхваляли нацистских пособников", - пишет издание.В число таких организаций входят газеты, молодёжные группы и культурные организации.По данным Forward, большую часть средств получил Конгресс украинцев Канады, восхваляющий дивизию "Галичина" войск СС и защищающий памятник этой дивизии, установленный в одном из пригородов Торонто. Всего за период с 2016 по 2022 год эта организация получила от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.В числе получателей грантов правительства также числится газета New Pathway, выступившая в защиту установленного в Канаде памятника нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу.Издание отмечает, что на поддержку всех этих организаций гранты выделялись различными агентствами и программами канадского правительства, включая ответственные "за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие", а также общественную безопасность.Напомним, 22 сентября канадский парламент вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским рукоплескали бывшему бойцу дивизии СС "Галичина" 98-летнему Ярославу Хунку, представленному собравшимся ветераном борьбы против русских.После поражения гитлеровской Германии Канада приняла на своей территории около двух тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС.

https://ukraina.ru/20231005/1049946139.html

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новости, канада, нацизм, украинский неонацизм, неонацисты, дивизия сс "галичина"