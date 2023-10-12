https://ukraina.ru/20231012/1050110595.html
Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward
Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward - 12.10.2023 Украина.ру
Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward
Правительство Канады ещё до скандала в парламенте выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны. Результаты своего расследования 11 октября опубликовало издание Forward
2023-10-12T05:21
2023-10-12T05:21
2023-10-12T05:22
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украинский неонацизм
неонацисты
дивизия сс "галичина"
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"Канадское правительство за последние семь лет выделило около 2,2 миллиона долларов как минимум восьми организациям, которые поддерживали ветеранов того же подразделения [дивизии "Галичина" войск СС] или в иной форме восхваляли нацистских пособников", - пишет издание.В число таких организаций входят газеты, молодёжные группы и культурные организации.По данным Forward, большую часть средств получил Конгресс украинцев Канады, восхваляющий дивизию "Галичина" войск СС и защищающий памятник этой дивизии, установленный в одном из пригородов Торонто. Всего за период с 2016 по 2022 год эта организация получила от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.В числе получателей грантов правительства также числится газета New Pathway, выступившая в защиту установленного в Канаде памятника нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу.Издание отмечает, что на поддержку всех этих организаций гранты выделялись различными агентствами и программами канадского правительства, включая ответственные "за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие", а также общественную безопасность.Напомним, 22 сентября канадский парламент вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским рукоплескали бывшему бойцу дивизии СС "Галичина" 98-летнему Ярославу Хунку, представленному собравшимся ветераном борьбы против русских.После поражения гитлеровской Германии Канада приняла на своей территории около двух тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС.
https://ukraina.ru/20231005/1049946139.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, канада, нацизм, украинский неонацизм, неонацисты, дивизия сс "галичина"
Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов – Forward
05:21 12.10.2023 (обновлено: 05:22 12.10.2023)
Правительство Канады ещё до скандала в парламенте выделило более двух миллионов долларов организациям, прославляющим украинских пособников нацистов времён Второй мировой войны. Результаты своего расследования 11 октября опубликовало издание Forward
"Канадское правительство за последние семь лет выделило около 2,2 миллиона долларов как минимум восьми организациям, которые поддерживали ветеранов того же подразделения [дивизии "Галичина" войск СС] или в иной форме восхваляли нацистских пособников", - пишет издание.
В число таких организаций входят газеты, молодёжные группы и культурные организации.
По данным Forward, большую часть средств получил Конгресс украинцев Канады, восхваляющий дивизию "Галичина" войск СС и защищающий памятник этой дивизии, установленный в одном из пригородов Торонто. Всего за период с 2016 по 2022 год эта организация получила от канадского правительства около 1,5 миллиона долларов.
В числе получателей грантов правительства также числится газета New Pathway, выступившая в защиту установленного в Канаде памятника нацистскому коллаборационисту Роману Шухевичу.
Издание отмечает, что на поддержку всех этих организаций гранты выделялись различными агентствами и программами канадского правительства, включая ответственные "за сохранение канадской культуры, социальное и экономическое развитие", а также общественную безопасность.
Напомним, 22 сентября канадский парламент вместе с премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским рукоплескали бывшему бойцу дивизии СС "Галичина" 98-летнему Ярославу Хунку, представленному собравшимся ветераном борьбы против русских.
После поражения гитлеровской Германии Канада приняла на своей территории около двух тысяч ветеранов дивизии "Галичина" войск СС.