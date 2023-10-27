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Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США

Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США - 27.10.2023 Украина.ру

Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США

Американские производители оружия пожаловались журналистам на высокую загрузку из-за украинского и палестино-израильского конфликтов. Издание Hill сообщает что изготовители не справляются с количеством заказов

2023-10-27T22:27

2023-10-27T22:27

2023-10-27T22:27

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Отмечается, что из-за большого спроса Украины и Израиля, запасы самих Соединённых Штатов Америки значительно уменьшились. Журналисты прогнозируют, что дальнейшие поставки вооружения Израилю могут включать оружие, на которое Украина "полагается всё больше", в том числе ракеты для систем противовоздушной обороны Stinger. Ранее СМИ писали, что часть предназначенных Украине снарядов американские власти передали Израилю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов – для Израиля.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, израиль, сво, палестино-израильский конфликт, сектор газа, военная помощь, сша