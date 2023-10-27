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Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США - 27.10.2023 Украина.ру
Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
Американские производители оружия пожаловались журналистам на высокую загрузку из-за украинского и палестино-израильского конфликтов. Издание Hill сообщает что изготовители не справляются с количеством заказов
2023-10-27T22:27
2023-10-27T22:27
2023-10-27T22:27
новости
украина
израиль
сво
палестино-израильский конфликт
сектор газа
военная помощь
сша
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Отмечается, что из-за большого спроса Украины и Израиля, запасы самих Соединённых Штатов Америки значительно уменьшились. Журналисты прогнозируют, что дальнейшие поставки вооружения Израилю могут включать оружие, на которое Украина "полагается всё больше", в том числе ракеты для систем противовоздушной обороны Stinger. Ранее СМИ писали, что часть предназначенных Украине снарядов американские власти передали Израилю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов – для Израиля.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, израиль, сво, палестино-израильский конфликт, сектор газа, военная помощь, сша
Новости, Украина, Израиль, СВО, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, военная помощь, США
Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
Американские производители оружия пожаловались журналистам на высокую загрузку из-за украинского и палестино-израильского конфликтов. Издание Hill сообщает что изготовители не справляются с количеством заказов
Отмечается, что из-за большого спроса Украины и Израиля, запасы самих Соединённых Штатов Америки значительно уменьшились.
"Неожиданное нарастание конфликта между ХАМАС и Израилем заставило министерство обороны (США) направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, предназначенных для Украины. Высокий спрос на оружие обнажил ограниченность США в пополнении собственных запасов, производители с трудом удовлетворяют запросы", – пишет издание.
Журналисты прогнозируют, что дальнейшие поставки вооружения Израилю могут включать оружие, на которое Украина "полагается всё больше", в том числе ракеты для систем противовоздушной обороны Stinger.
Ранее СМИ писали, что часть предназначенных Украине снарядов американские власти передали Израилю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов – для Израиля.