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Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны

Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны - 27.10.2023 Украина.ру

Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны

Министерство обороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью вечером, 27 октября

2023-10-27T22:06

2023-10-27T22:06

2023-10-27T22:06

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Украинская армия накануне трижды пыталась атаковать Курскую область. Все БПЛА противника уничтожены, пострадавших нет. Сегодня в министерстве обороны заявили, что всего за неделю операторам ПВО удалось перехватить 208 украинских беспилотников. В среду, 25 октября, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО сообщил, что к концу года Украина сможет производить десятки тысяч дронов в месяц.

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новости, украина, курская область, сво, бпла, пво