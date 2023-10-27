Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
Министерство обороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью вечером, 27 октября
"Около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", – говорится в сообщении ведомства.
Украинская армия накануне трижды пыталась атаковать Курскую область. Все БПЛА противника уничтожены, пострадавших нет.
Сегодня в министерстве обороны заявили, что всего за неделю операторам ПВО удалось перехватить 208 украинских беспилотников.
В среду, 25 октября, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО сообщил, что к концу года Украина сможет производить десятки тысяч дронов в месяц.