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СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва

СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру

СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва

Служба безопасности Украины признала причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва. Спецслужба страны организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ", сообщает украинское издание ТСН.ua

2023-10-27T21:53

2023-10-27T21:53

2023-10-27T21:53

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СМИ, со ссылкой на источники, уточняет, что Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью". Дополнительно в СБУ заявили, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины, пытаясь ликвидировать. До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег царев, покушение, убийство, сбу, украина