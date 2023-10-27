https://ukraina.ru/20231027/1050565098.html
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
Служба безопасности Украины признала причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва. Спецслужба страны организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ", сообщает украинское издание ТСН.ua
2023-10-27T21:53
2023-10-27T21:53
2023-10-27T21:53
новости
олег царев
покушение
убийство
сбу
украина
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СМИ, со ссылкой на источники, уточняет, что Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью". Дополнительно в СБУ заявили, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины, пытаясь ликвидировать. До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102575/71/1025757175_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_52523243c07618a0c22c58a6d94ded36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег царев, покушение, убийство, сбу, украина
Новости, Олег Царев, покушение, убийство, СБУ, Украина
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
Служба безопасности Украины признала причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва. Спецслужба страны организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ", сообщает украинское издание ТСН.ua
СМИ, со ссылкой на источники, уточняет, что Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царёв — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — сказал журналистам информированный источник.
Дополнительно в СБУ заявили, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины, пытаясь ликвидировать.
До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщало
издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению