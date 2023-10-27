СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру
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СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру
СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
Служба безопасности Украины признала причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва. Спецслужба страны организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ", сообщает украинское издание ТСН.ua 
2023-10-27T21:53
2023-10-27T21:53
новости
олег царев
покушение
убийство
сбу
украина
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СМИ, со ссылкой на источники, уточняет, что Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью". Дополнительно в СБУ заявили, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины, пытаясь ликвидировать. До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, олег царев, покушение, убийство, сбу, украина
Новости, Олег Царев, покушение, убийство, СБУ, Украина

СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва

21:53 27.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоОлег Царёв
Олег Царёв - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Служба безопасности Украины признала причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва. Спецслужба страны организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ", сообщает украинское издание ТСН.ua 
СМИ, со ссылкой на источники, уточняет, что Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царёв — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — сказал журналистам информированный источник.

Дополнительно в СБУ заявили, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что в Олега Царёва стреляли по указанию спецслужб Украины, пытаясь ликвидировать.
До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царёв находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщало издание Украина.ру, о покушении на Царева сообщили утром 27 октября сразу несколько источников. Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными. По имеющимся данным, нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению
 
НовостиОлег ЦаревпокушениеубийствоСБУУкраина
 
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