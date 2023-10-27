https://ukraina.ru/20231027/1050564841.html

Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность

Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность - 27.10.2023 Украина.ру

Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность

Депутаты Верховной Рады могут попасть под уголовное преследование в зарубежных странах из-за законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который нарушает право на свободу вероисповедания. Об этом уведомил адвокат УПЦ, американский юрист Боб Амстердам

2023-10-27T21:32

2023-10-27T21:32

2023-10-27T21:32

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Защитник УПЦ направил письмо депутатам Верховной Рады в котором указал, что союзники Украины, включая США, Евросоюз и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека. Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев.Сегодня УПЦ владеет почти тремя тысячами зданий и четырьмя тысячами земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.Ранее адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц мп, украина, законопроект, запрет