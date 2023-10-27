https://ukraina.ru/20231027/1050564841.html
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность - 27.10.2023 Украина.ру
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
Депутаты Верховной Рады могут попасть под уголовное преследование в зарубежных странах из-за законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который нарушает право на свободу вероисповедания. Об этом уведомил адвокат УПЦ, американский юрист Боб Амстердам
2023-10-27T21:32
2023-10-27T21:32
2023-10-27T21:32
новости
упц мп
украина
законопроект
запрет
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Защитник УПЦ направил письмо депутатам Верховной Рады в котором указал, что союзники Украины, включая США, Евросоюз и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека. Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев.Сегодня УПЦ владеет почти тремя тысячами зданий и четырьмя тысячами земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.Ранее адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц мп, украина, законопроект, запрет
Новости, УПЦ МП, Украина, законопроект, запрет
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
Депутаты Верховной Рады могут попасть под уголовное преследование в зарубежных странах из-за законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который нарушает право на свободу вероисповедания. Об этом уведомил адвокат УПЦ, американский юрист Боб Амстердам
Защитник УПЦ направил письмо депутатам Верховной Рады в котором указал, что союзники Украины, включая США, Евросоюз и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека.
"Страны, которые обязуются поддерживать права человека, возбуждают в своих судах уголовные дела против виновных в нарушениях прав человека в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Депутаты Верховной Рады, которые будут поддерживать этот закон, могут в будущем предстать в иностранном суде и обвиняться в уголовных преступлениях", – прилагает текст письма украинское издание "Страна.ua".
Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев.
Сегодня УПЦ владеет почти тремя тысячами зданий и четырьмя тысячами земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.
Ранее адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман объяснил
, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами.