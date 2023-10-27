Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность - 27.10.2023 Украина.ру
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Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность - 27.10.2023 Украина.ру
Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
Депутаты Верховной Рады могут попасть под уголовное преследование в зарубежных странах из-за законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который нарушает право на свободу вероисповедания. Об этом уведомил адвокат УПЦ, американский юрист Боб Амстердам
2023-10-27T21:32
2023-10-27T21:32
новости
упц мп
украина
законопроект
запрет
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Защитник УПЦ направил письмо депутатам Верховной Рады в котором указал, что союзники Украины, включая США, Евросоюз и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека. Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев.Сегодня УПЦ владеет почти тремя тысячами зданий и четырьмя тысячами земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.Ранее адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами.
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новости, упц мп, украина, законопроект, запрет
Новости, УПЦ МП, Украина, законопроект, запрет

Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность

21:32 27.10.2023
 
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© Public domain
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Депутаты Верховной Рады могут попасть под уголовное преследование в зарубежных странах из-за законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который нарушает право на свободу вероисповедания. Об этом уведомил адвокат УПЦ, американский юрист Боб Амстердам
Защитник УПЦ направил письмо депутатам Верховной Рады в котором указал, что союзники Украины, включая США, Евросоюз и Великобританию, регулярно вводят индивидуальные санкции против виновных в нарушениях прав человека.
"Страны, которые обязуются поддерживать права человека, возбуждают в своих судах уголовные дела против виновных в нарушениях прав человека в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Депутаты Верховной Рады, которые будут поддерживать этот закон, могут в будущем предстать в иностранном суде и обвиняться в уголовных преступлениях", – прилагает текст письма украинское издание "Страна.ua".
Верховная Рада 19 октября проголосовала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Проект поддержали 267 парламентариев.
Сегодня УПЦ владеет почти тремя тысячами зданий и четырьмя тысячами земельных участков на территории Украины. Больше всего недвижимости Московской церкви насчитывается в Закарпатской области.
Ранее адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман объяснил, что в случае запрета в стране канонической церкви украинские суды будут загружены делами.
 
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