Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций - 27.10.2023 Украина.ру
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Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций - 27.10.2023 Украина.ру
Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
Перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо
2023-10-27T20:41
2023-10-27T20:41
новости
антироссийские санкции
роберт фицо
словакия
сво
россия
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Комментируя итоги саммита ЕС, он ещё раз подчеркнул, что Словакия против дальнейших поставок военной помощи Украине. Так, премьер-министр отметил, что Словакия не поддержит новые санкции, если они будут касаться атомной сферы. Такая однозначная позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. Отрицательная позиция Братиславы в отношении возможных антироссийских санкций в сфере атомной энергетики связана с двумя действующим в Словакии АЭС, построенными при содействии СССР. Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
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новости, антироссийские санкции, роберт фицо, словакия, сво, россия
Новости, антироссийские санкции, Роберт Фицо, Словакия, СВО, Россия

Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций

20:41 27.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо
Комментируя итоги саммита ЕС, он ещё раз подчеркнул, что Словакия против дальнейших поставок военной помощи Украине.
"Я анонсировал, что мы не будем выражать согласие с военной помощью Украине и одновременно будем требовать проведения глубокого анализа по каждой санкции (прим. ред. – в отношении России), как она может навредить Словакии", – уточнил Фицо.
Так, премьер-министр отметил, что Словакия не поддержит новые санкции, если они будут касаться атомной сферы. Такая однозначная позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом.

"Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран",сказал политик.

Отрицательная позиция Братиславы в отношении возможных антироссийских санкций в сфере атомной энергетики связана с двумя действующим в Словакии АЭС, построенными при содействии СССР.
Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
 
Новостиантироссийские санкцииРоберт ФицоСловакияСВОРоссия
 
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