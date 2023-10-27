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Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций - 27.10.2023 Украина.ру
Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
Перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо
2023-10-27T20:41
2023-10-27T20:41
2023-10-27T20:41
новости
антироссийские санкции
роберт фицо
словакия
сво
россия
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Комментируя итоги саммита ЕС, он ещё раз подчеркнул, что Словакия против дальнейших поставок военной помощи Украине. Так, премьер-министр отметил, что Словакия не поддержит новые санкции, если они будут касаться атомной сферы. Такая однозначная позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. Отрицательная позиция Братиславы в отношении возможных антироссийских санкций в сфере атомной энергетики связана с двумя действующим в Словакии АЭС, построенными при содействии СССР. Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
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Украина.ру
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новости, антироссийские санкции, роберт фицо, словакия, сво, россия
Новости, антироссийские санкции, Роберт Фицо, Словакия, СВО, Россия
Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
Перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо
Комментируя итоги саммита ЕС, он ещё раз подчеркнул, что Словакия против дальнейших поставок военной помощи Украине.
"Я анонсировал, что мы не будем выражать согласие с военной помощью Украине и одновременно будем требовать проведения глубокого анализа по каждой санкции (прим. ред. – в отношении России), как она может навредить Словакии", – уточнил Фицо.
Так, премьер-министр отметил, что Словакия не поддержит новые санкции, если они будут касаться атомной сферы. Такая однозначная позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом.
"Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран",– сказал политик.
Отрицательная позиция Братиславы в отношении возможных антироссийских санкций в сфере атомной энергетики связана с двумя действующим в Словакии АЭС, построенными при содействии СССР.
Ранее издание Politico сообщало
, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.