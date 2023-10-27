https://ukraina.ru/20231027/1050563384.html

Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций

Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций - 27.10.2023 Украина.ру

Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций

Перед принятием новых санкций против России, следует провести глубокий анализ их последствий. Этого требует Словакия от лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо

2023-10-27T20:41

2023-10-27T20:41

2023-10-27T20:41

новости

антироссийские санкции

роберт фицо

словакия

сво

россия

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Комментируя итоги саммита ЕС, он ещё раз подчеркнул, что Словакия против дальнейших поставок военной помощи Украине. Так, премьер-министр отметил, что Словакия не поддержит новые санкции, если они будут касаться атомной сферы. Такая однозначная позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжения их топливом. Отрицательная позиция Братиславы в отношении возможных антироссийских санкций в сфере атомной энергетики связана с двумя действующим в Словакии АЭС, построенными при содействии СССР. Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.

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новости, антироссийские санкции, роберт фицо, словакия, сво, россия