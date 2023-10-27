Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - Politico - 27.10.2023 Украина.ру
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Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - Politico
Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - Politico - 27.10.2023 Украина.ру
Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - Politico
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. О демарше политиков со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений, сообщает Politico
2023-10-27T04:17
2023-10-27T04:17
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венгрия
роберт фицо
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Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года.Издание отмечает, что Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он обещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.Напомним, что изменение бюджета ЕС требует согласия всех 27 членов сообщества.Ранее Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Также она не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии.
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новости, ес, украина, помощь, словакия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан
Новости, ЕС, Украина, помощь, Словакия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан

Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - Politico

04:17 27.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. О демарше политиков со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений, сообщает Politico
Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года.
Издание отмечает, что Фицо "сослался на проблемы с коррупцией на Украине", а Орбан называл предложение несерьёзным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он обещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.
Напомним, что изменение бюджета ЕС требует согласия всех 27 членов сообщества.
Ранее Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Также она не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 14:24
Песков рассказал, чем обернется отказ Словакии поставлять оружие КиевуПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября прокомментировал журналистам нежелание Словакии оказывать военную помощь Украине
 
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