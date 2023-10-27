https://ukraina.ru/20231027/1050562359.html
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак - 27.10.2023 Украина.ру
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
После массовой кибератаки на провайдеров Крыма, сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа" восстановлены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг
2023-10-27T20:16
2023-10-27T20:16
2023-10-27T20:19
новости
крым
киберпреступность
атака
ddos
остров крым
сотовая связь
мобильная связь
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Уточняется, что услуги для абонентов уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний: "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа". Технические и ИТ-службы компании продолжают активно возобновлять работоспособность сети и сервисов.Ранее сообщалось, что оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05. По данным министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, их совершили украинские хакеры. Эксперты службы информационной безопасности оценили инцидент как заранее и тщательно спланированную атаку киберпреступников.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, киберпреступность, атака, ddos, остров крым, сотовая связь, мобильная связь
Новости, Крым, киберпреступность, атака, DDoS, Остров Крым, сотовая связь, мобильная связь
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
20:16 27.10.2023 (обновлено: 20:19 27.10.2023)
После массовой кибератаки на провайдеров Крыма, сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа" восстановлены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг
"По данным на 19 часов 55 минут 27 октября сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа": "Миранда-медиа", "МирТелеком", "Крымтелеком" восстановлены на 80%. В первую очередь возобновлены сервисы для силовых ведомств, государственных организаций и социально-значимых объектов", – говорится в официальном сообщении компании.
Уточняется, что услуги для абонентов уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний: "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа". Технические и ИТ-службы компании продолжают активно возобновлять работоспособность сети и сервисов.
Ранее сообщалось
, что оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05. По данным министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, их совершили украинские хакеры. Эксперты службы информационной безопасности оценили инцидент как заранее и тщательно спланированную атаку киберпреступников.