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Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак

Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак - 27.10.2023 Украина.ру

Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак

После массовой кибератаки на провайдеров Крыма, сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа" восстановлены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг

2023-10-27T20:16

2023-10-27T20:16

2023-10-27T20:19

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Уточняется, что услуги для абонентов уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний: "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа". Технические и ИТ-службы компании продолжают активно возобновлять работоспособность сети и сервисов.Ранее сообщалось, что оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05. По данным министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, их совершили украинские хакеры. Эксперты службы информационной безопасности оценили инцидент как заранее и тщательно спланированную атаку киберпреступников.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, киберпреступность, атака, ddos, остров крым, сотовая связь, мобильная связь