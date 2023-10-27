Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак - 27.10.2023 Украина.ру
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Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак - 27.10.2023 Украина.ру
Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
После массовой кибератаки на провайдеров Крыма, сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа" восстановлены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг
2023-10-27T20:16
2023-10-27T20:19
новости
крым
киберпреступность
атака
ddos
остров крым
сотовая связь
мобильная связь
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Уточняется, что услуги для абонентов уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний: "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа". Технические и ИТ-службы компании продолжают активно возобновлять работоспособность сети и сервисов.Ранее сообщалось, что оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05. По данным министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, их совершили украинские хакеры. Эксперты службы информационной безопасности оценили инцидент как заранее и тщательно спланированную атаку киберпреступников.
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новости, крым, киберпреступность, атака, ddos, остров крым, сотовая связь, мобильная связь
Новости, Крым, киберпреступность, атака, DDoS, Остров Крым, сотовая связь, мобильная связь

Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак

20:16 27.10.2023 (обновлено: 20:19 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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После массовой кибератаки на провайдеров Крыма, сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа" восстановлены на 80%. Об этом сообщила пресс-служба оператора цифровых услуг
"По данным на 19 часов 55 минут 27 октября сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа": "Миранда-медиа", "МирТелеком", "Крымтелеком" восстановлены на 80%. В первую очередь возобновлены сервисы для силовых ведомств, государственных организаций и социально-значимых объектов", – говорится в официальном сообщении компании.
Уточняется, что услуги для абонентов уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний: "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа". Технические и ИТ-службы компании продолжают активно возобновлять работоспособность сети и сервисов.
Ранее сообщалось, что оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05. По данным министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, их совершили украинские хакеры. Эксперты службы информационной безопасности оценили инцидент как заранее и тщательно спланированную атаку киберпреступников.
 
НовостиКрымкиберпреступностьатакаDDoSОстров Крымсотовая связьмобильная связь
 
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