В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров - 27.10.2023 Украина.ру
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В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров
В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров - 27.10.2023 Украина.ру
В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров
О возможных перебоях в работе сервисов предупредил 27 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков
2023-10-27T12:13
2023-10-27T12:13
новости
крым
ddos
хакеры
атака
кибератаки
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Оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.По данным ведомства, DDoS-атаки совершают украинские хакеры. Перебои в работе ощутили пользовател интернет-проверов "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома".
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новости, крым, ddos, хакеры, атака, кибератаки
Новости, Крым, DDoS, хакеры, атака, кибератаки

В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров

12:13 27.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
О возможных перебоях в работе сервисов предупредил 27 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков
Оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

"Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов. Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров", – пояснил Крючков.

По данным ведомства, DDoS-атаки совершают украинские хакеры. Перебои в работе ощутили пользовател интернет-проверов "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома".
Владимир Зеленский
24 октября, 15:23
Зеленский рассказал про "историческое достижение" в КрымуПервым из выдающихся результатов правления Владимира Зеленского является якобы вывод российского Черноморского флота из Крыма. Об этом 24 октября украинский политик заявил в телеобращении к участникам чешского "саммита Крымской платформы".
 
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