В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров

Зеленский рассказал про "историческое достижение" в Крыму Первым из выдающихся результатов правления Владимира Зеленского является якобы вывод российского Черноморского флота из Крыма. Об этом 24 октября украинский политик заявил в телеобращении к участникам чешского "саммита Крымской платформы".