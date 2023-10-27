В Крыму совершена массовая кибератака на провайдеров
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
О возможных перебоях в работе сервисов предупредил 27 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков
Оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" зафиксировал беспрецедентное количество DDoS-атак начиная с 09:05, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
"Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов. Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров", – пояснил Крючков.
По данным ведомства, DDoS-атаки совершают украинские хакеры. Перебои в работе ощутили пользовател интернет-проверов "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома".
24 октября, 15:23Зеленский рассказал про "историческое достижение" в КрымуПервым из выдающихся результатов правления Владимира Зеленского является якобы вывод российского Черноморского флота из Крыма. Об этом 24 октября украинский политик заявил в телеобращении к участникам чешского "саммита Крымской платформы".