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Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ - 27.10.2023 Украина.ру

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Он сменил на этом посту генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в министерстве обороны страны

2023-10-27T19:45

2023-10-27T19:45

2023-10-27T19:45

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До этого, 20 октября, СМИ уже сообщали о назначении Афзалова. Генерал-полковник с середины августа руководит ВКС России – после ухода в отставку генерала Сергея Суровикина он занял должность временно исполняющего обязанности главкома ВКС.Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (ныне Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО им. маршала авиации Е.Я. Савицкого, город Пушкин в составе Санкт-Петербурга), в 2000 году - Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ (ныне Военная академия войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Смоленск). В 2010 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва). За свою военную карьеру Виктор Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

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новости, минобороны рф, вкс, армия, главнокомандующий, сво, спецоперация