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Командующим ВКС РФ вместо Суровикина стал генерал Афзалов – СМИ

Командующим ВКС РФ вместо Суровикина стал генерал Афзалов – СМИ - 20.10.2023 Украина.ру

Командующим ВКС РФ вместо Суровикина стал генерал Афзалов – СМИ

Генерал-полковник Виктор Афзалов занял должность командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ). Он сменил на этом посту генерала армии Сергея Суровикина, сообщают "Известия", ссылаясь на собственные источники

2023-10-20T23:02

2023-10-20T23:02

2023-10-20T23:02

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СМИ пишут, что Виктор Афзалов с середины августа руководит ВКС России – после ухода в отставку генерала Сергея Суровикина он занял должность временно исполняющего обязанности главкома ВКС. Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (ныне Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО им. маршала авиации Е.Я. Савицкого, город Пушкин в составе Санкт-Петербурга), в 2000 году - Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ (ныне Военная академия войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Смоленск). В 2010 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва). За свою военную карьеру Виктор Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года указом президента был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре 2022 года получил звание генерал-полковника.

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новости, сво, сергей суровикин, вкс, вс рф, назначение, украина