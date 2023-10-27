https://ukraina.ru/20231027/1050560460.html

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - 27.10.2023 Украина.ру

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

Памятник классика русской литературы, поэта Александра Пушкина вновь подвергся атаке украинских вандалов в Киеве. Уже традиционно, монумент изрисовали краской, сообщает телеграм-канал "Инсайдер UA"

2023-10-27T19:15

2023-10-27T19:15

2023-10-27T19:24

новости

украина

киев

памятник

осквернение

вандализм

пушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050560638_0:303:828:769_1920x0_80_0_0_7a36e6c822536c92da999bb0ac5699d6.jpg

В этот раз с особым цинизмом радикалы заклеили глаза Пушкина скотчем на манер того, как "работают" в зоне Специальной военной операции украинские боевики с российскими пленными. Но если в случае со сдавшимися солдатами это делается для того, чтобы те не определили местность, то с Пушкиным – скорее для того, чтобы он не видел того, что происходит в Киеве. На основании памятника вандалы написали: "Деколонизацию не остановить". Примечательно, что большинство комментаторов под видео резко осуждают такие действия. Вдвойне поражает факт, что видео снято днём и полиция, ровно как и общественность, никак не реагируют на произошедшее. Ранее украинские вандалы уже неоднократно оскверняли памятники Александру Пушкину в столице. В последний раз это произошло 31 декабря 2022 года. В этом году городские власти Киева демонтировали другой монумент поэту, расположенный на территории местной гимназии. В четверг, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским. *лидер "Украинской повстанческой армии" – украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, памятник, осквернение, вандализм, пушкин