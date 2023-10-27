Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - 27.10.2023 Украина.ру
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Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - 27.10.2023 Украина.ру
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Памятник классика русской литературы, поэта Александра Пушкина вновь подвергся атаке украинских вандалов в Киеве. Уже традиционно, монумент изрисовали краской, сообщает телеграм-канал "Инсайдер UA"
2023-10-27T19:15
2023-10-27T19:24
новости
украина
киев
памятник
осквернение
вандализм
пушкин
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В этот раз с особым цинизмом радикалы заклеили глаза Пушкина скотчем на манер того, как "работают" в зоне Специальной военной операции украинские боевики с российскими пленными. Но если в случае со сдавшимися солдатами это делается для того, чтобы те не определили местность, то с Пушкиным – скорее для того, чтобы он не видел того, что происходит в Киеве. На основании памятника вандалы написали: "Деколонизацию не остановить". Примечательно, что большинство комментаторов под видео резко осуждают такие действия. Вдвойне поражает факт, что видео снято днём и полиция, ровно как и общественность, никак не реагируют на произошедшее. Ранее украинские вандалы уже неоднократно оскверняли памятники Александру Пушкину в столице. В последний раз это произошло 31 декабря 2022 года. В этом году городские власти Киева демонтировали другой монумент поэту, расположенный на территории местной гимназии. В четверг, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским. *лидер "Украинской повстанческой армии" – украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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новости, украина, киев, памятник, осквернение, вандализм, пушкин
Новости, Украина, Киев, памятник, осквернение, вандализм, Пушкин

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

19:15 27.10.2023 (обновлено: 19:24 27.10.2023)
 
скрин из видео
скрин из видео
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Памятник классика русской литературы, поэта Александра Пушкина вновь подвергся атаке украинских вандалов в Киеве. Уже традиционно, монумент изрисовали краской, сообщает телеграм-канал "Инсайдер UA"
В этот раз с особым цинизмом радикалы заклеили глаза Пушкина скотчем на манер того, как "работают" в зоне Специальной военной операции украинские боевики с российскими пленными. Но если в случае со сдавшимися солдатами это делается для того, чтобы те не определили местность, то с Пушкиным – скорее для того, чтобы он не видел того, что происходит в Киеве.
На основании памятника вандалы написали: "Деколонизацию не остановить". Примечательно, что большинство комментаторов под видео резко осуждают такие действия.
"Историю можно уничтожить, но она никуда не денется из памяти", – пишет один из них.

"Это перебор. Памятники при чем? Почему так Бандеру* не изуродуют?", – интересуется другой.

"Блин, почему вы его ненавидите? Он был декабристом!",– отмечает третий.
Вдвойне поражает факт, что видео снято днём и полиция, ровно как и общественность, никак не реагируют на произошедшее.
Ранее украинские вандалы уже неоднократно оскверняли памятники Александру Пушкину в столице. В последний раз это произошло 31 декабря 2022 года.
В этом году городские власти Киева демонтировали другой монумент поэту, расположенный на территории местной гимназии.
В четверг, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.
*лидер "Украинской повстанческой армии" – украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
 
НовостиУкраинаКиевпамятникосквернениевандализмПушкин
 
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