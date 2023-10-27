https://ukraina.ru/20231027/1050559884.html

"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля

"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля - 27.10.2023 Украина.ру

"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля

Армия США и армия Израиля понесли потери убитыми во время рейда в сектор Газа. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко.

2023-10-27T18:33

2023-10-27T18:33

2023-10-27T18:33

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хамас

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Согласно официальному сообщению, он обстоятельно прокомментировал события на Ближнем Востоке, отметив: "Это беда. Ближний Восток - здесь всегда был театр военных действий, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация - одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель"."Они туда сунулись - разведвойска - их там всех изрешетили. Американцы с евреями зашли в сектор Газа, чтобы пощупать обстановку, спланировать наземную операцию. Их всех уничтожили. Это говорит о том, что там серьезные люди. Тот же ХАМАС, а, может, и не ХАМАС - никто не знает, кто там", - сообщил Лукашенко.По его словам, США указали израильской армии (ЦАХАЛ) не наступать в сектор Газа, пока Пентагон не развернёт в регионе свои силы. Он также отметил, что израильтяне размышляют о том, что делать с подземными коммуникациями в секторе Газа, стоит ли их затапливать, так как там удерживаются порядка 200 заложников."Много таких нюансов. Но американцы всем управляют. Сказали "стоп" - стоим. Сказали "наступать" - наступаем", - отметил Лукашенко.Также сегодня, 27 октября он обстоятельно высказался о своём видении исхода СВО на Украине. При этом Лукашенко заявил: "Самое опасное для Украины - оружие будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие - они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались".

https://ukraina.ru/20231027/1050551948.html

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новости, белоруссия, лукашенко, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сектор газа, хамас, сша, армия сша, потери, палестина