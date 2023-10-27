Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко - 27.10.2023 Украина.ру
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Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко - 27.10.2023 Украина.ру
Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая... Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-27T17:19
2023-10-27T17:35
видео
ростислав ищенко
израиль
сша
украина
тайвань
китай
кнр (китай)
россия
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая система США, а также воспользуется ли Китай другими обострениями для решения вопроса с Тайванем.Официальный tg-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, израиль, сша, украина, тайвань, китай, кнр (китай), россия, сво, палестино-израильский конфликт, хамас, палестина, впк, военная помощь, вооружения, видео
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Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко

17:19 27.10.2023 (обновлено: 17:35 27.10.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая система США, а также воспользуется ли Китай другими обострениями для решения вопроса с Тайванем.
Официальный tg-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоИзраильСШАУкраинаТайваньКитайКНР (Китай)РоссияСВОПалестино-израильский конфликтХАМАСПалестинаВПКвоенная помощьвооружения
 
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