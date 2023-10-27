https://ukraina.ru/20231027/1050556667.html

Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко

Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко - 27.10.2023 Украина.ру

Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая... Украина.ру, 27.10.2023

2023-10-27T17:19

2023-10-27T17:19

2023-10-27T17:35

видео

ростислав ищенко

израиль

сша

украина

тайвань

китай

кнр (китай)

россия

сво

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая система США, а также воспользуется ли Китай другими обострениями для решения вопроса с Тайванем.Официальный tg-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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