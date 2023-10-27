https://ukraina.ru/20231027/1050556667.html
Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко - 27.10.2023 Украина.ру
Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая... Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-27T17:19
2023-10-27T17:19
2023-10-27T17:35
видео
ростислав ищенко
израиль
сша
украина
тайвань
китай
кнр (китай)
россия
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая система США, а также воспользуется ли Китай другими обострениями для решения вопроса с Тайванем.Официальный tg-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
17:19 27.10.2023 (обновлено: 17:35 27.10.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, сколько военных конфликтов смогут обеспечить военно-промышленный комплекс и финансовая система США, а также воспользуется ли Китай другими обострениями для решения вопроса с Тайванем.
Официальный tg-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko