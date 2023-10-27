ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру
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ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин
ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру
ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин
Экономическое сотрудничество Донецкой Народной Республики с Республикой Беларусь было, есть и успешно развивается. Об этом 27 октября на пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин.
2023-10-27T15:48
2023-10-27T15:48
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
лукашенко
белоруссия
экономика
новые регионы рф
союзное государство
россия
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"С Республикой Беларусь у нас не были – у нас развиваются отношения. Сейчас это процесс, который поддерживается всячески и со стороны Александра Григорьевича (Лукашенко)", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос участника пресс-конференции.По словам главы ДНР, правительство республики с руководством Белоруссии решают вопросы сотрудничества "в практическом поле". Стороны определили "аспекты, направления" и плодотворно взаимодействуют."И я вам скажу, что это достаточно перспективно", - отметил Пушилин, характеризуя проекты по локализации производств в ДНР с белорусским участием.По его словам, пока ещё не настало время, чтобы подробно говорить об экономическом сотрудничестве ДНР и РБ. Такое сотрудничество у Донецка развивается и с другими странами в направлениях, представляющих взаимный интерес и пользу для жителей республик."Не всё хотелось бы опубличить, чтобы не навредить", - сказал Пушилин.Он пообещал опубликовать результаты такого сотрудничества с зарубежными партнёрами по факту определённых достижений и "по согласованию с президентом Российской Федерации".Пока же, отметил глава ДНР, "потенциал огромнейший", однако реализуется он не без проблем. Их преодоление – задача, которую донецкое правительство решает в том числе и с участием верхней палаты российского парламента.
https://ukraina.ru/20231027/1050547928.html
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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, лукашенко, белоруссия, экономика, новые регионы рф, союзное государство, россия, интеграция, воссоединение, кооперации, международные отношения, международная политика, внешняя политика
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Лукашенко, Белоруссия, экономика, Новые регионы РФ, Союзное государство, Россия, интеграция, воссоединение, кооперации, международные отношения, Международная политика, внешняя политика

ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин

15:48 27.10.2023
 
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Экономическое сотрудничество Донецкой Народной Республики с Республикой Беларусь было, есть и успешно развивается. Об этом 27 октября на пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"С Республикой Беларусь у нас не были – у нас развиваются отношения. Сейчас это процесс, который поддерживается всячески и со стороны Александра Григорьевича (Лукашенко)", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос участника пресс-конференции.
По словам главы ДНР, правительство республики с руководством Белоруссии решают вопросы сотрудничества "в практическом поле". Стороны определили "аспекты, направления" и плодотворно взаимодействуют.
"И я вам скажу, что это достаточно перспективно", - отметил Пушилин, характеризуя проекты по локализации производств в ДНР с белорусским участием.
По его словам, пока ещё не настало время, чтобы подробно говорить об экономическом сотрудничестве ДНР и РБ. Такое сотрудничество у Донецка развивается и с другими странами в направлениях, представляющих взаимный интерес и пользу для жителей республик.
"Не всё хотелось бы опубличить, чтобы не навредить", - сказал Пушилин.
Он пообещал опубликовать результаты такого сотрудничества с зарубежными партнёрами по факту определённых достижений и "по согласованию с президентом Российской Федерации".
Пока же, отметил глава ДНР, "потенциал огромнейший", однако реализуется он не без проблем. Их преодоление – задача, которую донецкое правительство решает в том числе и с участием верхней палаты российского парламента.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНРГлава ДНР заявил 27 октября на пресс-конференции, что в республике хорошо относятся ко всем языкам, но делать украинский язык государственным в планах нет
 
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