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ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин

ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин - 27.10.2023 Украина.ру

ДНР развивает отношения не только с Белоруссией – Пушилин

Экономическое сотрудничество Донецкой Народной Республики с Республикой Беларусь было, есть и успешно развивается. Об этом 27 октября на пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин.

2023-10-27T15:48

2023-10-27T15:48

2023-10-27T15:48

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"С Республикой Беларусь у нас не были – у нас развиваются отношения. Сейчас это процесс, который поддерживается всячески и со стороны Александра Григорьевича (Лукашенко)", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос участника пресс-конференции.По словам главы ДНР, правительство республики с руководством Белоруссии решают вопросы сотрудничества "в практическом поле". Стороны определили "аспекты, направления" и плодотворно взаимодействуют."И я вам скажу, что это достаточно перспективно", - отметил Пушилин, характеризуя проекты по локализации производств в ДНР с белорусским участием.По его словам, пока ещё не настало время, чтобы подробно говорить об экономическом сотрудничестве ДНР и РБ. Такое сотрудничество у Донецка развивается и с другими странами в направлениях, представляющих взаимный интерес и пользу для жителей республик."Не всё хотелось бы опубличить, чтобы не навредить", - сказал Пушилин.Он пообещал опубликовать результаты такого сотрудничества с зарубежными партнёрами по факту определённых достижений и "по согласованию с президентом Российской Федерации".Пока же, отметил глава ДНР, "потенциал огромнейший", однако реализуется он не без проблем. Их преодоление – задача, которую донецкое правительство решает в том числе и с участием верхней палаты российского парламента.

https://ukraina.ru/20231027/1050547928.html

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, лукашенко, белоруссия, экономика, новые регионы рф, союзное государство, россия, интеграция, воссоединение, кооперации, международные отношения, международная политика, внешняя политика