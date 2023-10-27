https://ukraina.ru/20231027/1050546796.html
Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США
Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США - 27.10.2023 Украина.ру
Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США
Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал о состоянии мировых экономических и политических блоков, создании альтернатив ЕС и НАТО, а также о тревогах хозяев Зеленского, которые могут подтолкнуть украинскую историю к завершению
2023-10-27T13:55
2023-10-27T13:55
2023-10-27T13:55
видео
николай азаров
шос
брикс
владимир зеленский
ес
нато
украина
сша
россия
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0:36 – Экономические блоки и их будущее; 14:53 – Что может подтолкнуть страны к объединению? 18:28 – Проблемы Зеленского и его хозяев;
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США
Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал о состоянии мировых экономических и политических блоков, создании альтернатив ЕС и НАТО, а также о тревогах хозяев Зеленского, которые могут подтолкнуть украинскую историю к завершению
0:36 – Экономические блоки и их будущее;
14:53 – Что может подтолкнуть страны к объединению?
18:28 – Проблемы Зеленского и его хозяев;