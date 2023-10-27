https://ukraina.ru/20231027/1050546796.html

Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США

Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США - 27.10.2023 Украина.ру

Почему нет аналогов ЕС и НАТО: Азаров о блоках, объединениях по интересам, Украине, Китае и США

Премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал о состоянии мировых экономических и политических блоков, создании альтернатив ЕС и НАТО, а также о тревогах хозяев Зеленского, которые могут подтолкнуть украинскую историю к завершению

2023-10-27T13:55

2023-10-27T13:55

2023-10-27T13:55

видео

николай азаров

шос

брикс

владимир зеленский

ес

нато

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сша

россия

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0:36 – Экономические блоки и их будущее; 14:53 – Что может подтолкнуть страны к объединению? 18:28 – Проблемы Зеленского и его хозяев;

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2023

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