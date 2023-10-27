https://ukraina.ru/20231027/1050533383.html

Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро

Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро - 27.10.2023 Украина.ру

Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро

Главы государств и правительств Евросоюза пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года

2023-10-27T02:47

2023-10-27T02:47

2023-10-27T04:18

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Еврокомиссия 20 июня призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества для утверждения программы помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Эта инициатива не вызвала энтузиазма в странах ЕС, что привело к задержке в принятии этих долгосрочных программ помощи Украине.

https://ukraina.ru/20231026/1050526213.html

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новости, ес, брюссель, украина, военная помощь