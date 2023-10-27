Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро - 27.10.2023 Украина.ру
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Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро
Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро - 27.10.2023 Украина.ру
Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро
Главы государств и правительств Евросоюза пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года
2023-10-27T02:47
2023-10-27T04:18
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Еврокомиссия 20 июня призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества для утверждения программы помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Эта инициатива не вызвала энтузиазма в странах ЕС, что привело к задержке в принятии этих долгосрочных программ помощи Украине.
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новости, ес, брюссель, украина, военная помощь
Новости, ЕС, Брюссель, Украина, военная помощь

Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро

02:47 27.10.2023 (обновлено: 04:18 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза в Берлине
Флаги Евросоюза в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Главы государств и правительств Евросоюза пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года
"После углублённого обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетней финансовой программы на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего соглашения к концу года", - отмечается в документе.
Еврокомиссия 20 июня призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества для утверждения программы помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Эта инициатива не вызвала энтузиазма в странах ЕС, что привело к задержке в принятии этих долгосрочных программ помощи Украине.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 19:30
Словакия не будет оказывать Украине военную помощь – ФицоГлава Еврокомиссии проинформирован о том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо
 
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