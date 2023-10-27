Страны ЕС не смогли согласовать бюджет для помощи Украине на 50 миллиардов евро
02:47 27.10.2023 (обновлено: 04:18 27.10.2023)
Главы государств и правительств Евросоюза пока не согласовали увеличение многолетнего бюджета сообщества на следующие четыре года, предусматривающее финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится о намерении добиться согласования этих поправок к концу года
"После углублённого обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетней финансовой программы на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего соглашения к концу года", - отмечается в документе.
Еврокомиссия 20 июня призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества для утверждения программы помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Эта инициатива не вызвала энтузиазма в странах ЕС, что привело к задержке в принятии этих долгосрочных программ помощи Украине.