Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО
Чтобы США пошли на выполнение требований о гарантиях безопасности, Россия должна показать убедительные победы на поле боя. Для этого нужно провести успешную операцию по освобождению Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Конфликт на Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, рассказал политолог.
Если российские войска возьмут Одессу, это быстрее приведет американцев к пониманию того, что с Россией необходимо договариваться. Но весомых аргументов в пользу того, что в обозримой перспективе ВС РФ смогут взять Одессу пока немного, добавил эксперт.
"У нас нет мобилизации и дополнительных резервов, чтобы проводить наступление. Но у нас идут определенные процессы с мигрантами из Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство", - подчеркнул Баранчик.
Если Россия их привлечет к СВО, то появится возможность наполнить инженерные войска и силы снабжения. А это позволит привлечь больше активных штыков для решения конкретных боевых задач. Так что подвижки возможны, указал собеседник издания Украина.ру.
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