Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО - 27.10.2023 Украина.ру
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Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО
Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО - 27.10.2023 Украина.ру
Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО
Чтобы США пошли на выполнение требований о гарантиях безопасности, Россия должна показать убедительные победы на поле боя. Для этого нужно провести успешную операцию по освобождению Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T05:50
2023-10-27T05:50
новости
сво
украина
мигранты
одесса
сша
освобождение
вс рф
инженерные войска вс рф
резервы
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Конфликт на Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, рассказал политолог.Если российские войска возьмут Одессу, это быстрее приведет американцев к пониманию того, что с Россией необходимо договариваться. Но весомых аргументов в пользу того, что в обозримой перспективе ВС РФ смогут взять Одессу пока немного, добавил эксперт.Если Россия их привлечет к СВО, то появится возможность наполнить инженерные войска и силы снабжения. А это позволит привлечь больше активных штыков для решения конкретных боевых задач. Так что подвижки возможны, указал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050269917.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, мигранты, одесса, сша, освобождение, вс рф, инженерные войска вс рф, резервы, мобилизация
Новости, СВО, Украина, мигранты, Одесса, США, освобождение, ВС РФ, Инженерные войска ВС РФ, резервы, мобилизация

Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО

05:50 27.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Чтобы США пошли на выполнение требований о гарантиях безопасности, Россия должна показать убедительные победы на поле боя. Для этого нужно провести успешную операцию по освобождению Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Конфликт на Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, рассказал политолог.
Если российские войска возьмут Одессу, это быстрее приведет американцев к пониманию того, что с Россией необходимо договариваться. Но весомых аргументов в пользу того, что в обозримой перспективе ВС РФ смогут взять Одессу пока немного, добавил эксперт.
"У нас нет мобилизации и дополнительных резервов, чтобы проводить наступление. Но у нас идут определенные процессы с мигрантами из Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство", - подчеркнул Баранчик.
Если Россия их привлечет к СВО, то появится возможность наполнить инженерные войска и силы снабжения. А это позволит привлечь больше активных штыков для решения конкретных боевых задач. Так что подвижки возможны, указал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 16:37
О группировке ВСУ, которая уже обречена, и одновременном взятии Одессы и Днепропетровска - КочетковПолитолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил итоги парламентских выборов в Польше, а также продвижение российской армии на авдеевском направлении и рассказал, что ждёт поляков через 5 лет
 
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