https://ukraina.ru/20231027/1050529924.html

Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО

Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО - 27.10.2023 Украина.ру

Политолог о том, как мигранты из Средней Азии будут освобождать Одессу и выполнять задачи СВО

Чтобы США пошли на выполнение требований о гарантиях безопасности, Россия должна показать убедительные победы на поле боя. Для этого нужно провести успешную операцию по освобождению Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T05:50

2023-10-27T05:50

2023-10-27T05:50

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Конфликт на Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Его причиной послужило то, что США отказались обеспечить требования России по созданию единой зоны безопасности в Европе по состоянию на 1997 год, рассказал политолог.Если российские войска возьмут Одессу, это быстрее приведет американцев к пониманию того, что с Россией необходимо договариваться. Но весомых аргументов в пользу того, что в обозримой перспективе ВС РФ смогут взять Одессу пока немного, добавил эксперт.Если Россия их привлечет к СВО, то появится возможность наполнить инженерные войска и силы снабжения. А это позволит привлечь больше активных штыков для решения конкретных боевых задач. Так что подвижки возможны, указал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050269917.html

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новости, сво, украина, мигранты, одесса, сша, освобождение, вс рф, инженерные войска вс рф, резервы, мобилизация