https://ukraina.ru/20230929/1049771191.html

Художница Федерика Васселли: Я пишу портреты героев Донбасса, защищаю то, во что верю

Художница Федерика Васселли: Я пишу портреты героев Донбасса, защищаю то, во что верю - 29.09.2023 Украина.ру

Художница Федерика Васселли: Я пишу портреты героев Донбасса, защищаю то, во что верю

Европейское искусство сегодня служит пропаганде потребления, безразличия, а порой и фашизма, но в Италии все еще есть художники, которые хотят писать о том, во... Украина.ру, 29.09.2023

2023-09-29T06:32

2023-09-29T06:32

2023-09-29T06:32

культура

интервью

художник

италия

федерика вассели

украина

донбасс

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Европейское искусство сегодня служит пропаганде потребления, безразличия, а порой и фашизма, но в Италии все еще есть художники, которые хотят писать о том, во что верят, в чем видят правду.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала итальянская художница, активистка, автор телеграм-канала Федерика Васселли.— Федерика, в нашем разговоре, к сожалению, неизбежно будет много печальных и сложных вопросов, но начать я бы хотела с позитивного и цементирующего хорошие отношения между людьми и народами: с культуры.В Вашем телеграм-канале, в котором вы ведете свою информационную борьбу на русском и итальянском языках, в качестве эпиграфа выбраны строки Владимира Маяковского: "Искусство — не зеркало, отражающее реальность, а молот, её формирующий". Вам нравятся его стихи? Какими еще авторами вы вдохновляетесь?— Личность Маяковского мне близка потому, что меня чисто по-человечески и в политическом смысле волнуют его стихи, но и потому также, что он начинал с живописи, вместе с Александром Родченко создавая плакаты для первой в СССР социальной рекламы. Много лет назад я начала писать картины и моей первой работой стал именно знаменитый плакат Родченко с агитацией покупки книг, на котором Лиля Брик, главная героиня плаката и подруга Маяковского, кричит: "КНИГИ"!Мне показалось необычным, что он не рекламировал модные бренды или фастфуд, как это принято в нашем капиталистическом обществе. Великий итальянский коммунист Антонио Грамши говорил: "Учитесь, ведь в будущем нам понадобится весь наш интеллект".– Маяковский – безусловно пролетарский поэт, а в вашем канале неоднократно упоминается социализм, Маркс, Энгельс, вожди Кубинской Революции. Я могу спросить вас об этом? Вы придерживаетесь социалистических взглядов? Вы интерпретируете текущую политическую ситуацию с точки зрения марксизма?– Да, именно благодаря этой привязанности и любви к Советскому Союзу я начала изучать искусство советского плаката. Главная роль плакатов заключалась в поддержке общего дела борьбы за социализм. Советские агитационные плакаты воплощали в себе этот идеал и могли вызывать немедленную реакцию, волновать, воздействовать на людей с помощью стиля и цвета.Того же добиваюсь и я, когда пишу свои картины. Одной из причин, по которой меня вдохновляют эти плакаты, является сила идеи, которую они несут. Такое художественное выражение воплощало в себе идеальное слияние политики и живописи — два моих самых больших увлечения. Социализм означает социальную справедливость. Это синонимы.Социальная справедливость — это прямая противоположность тому обществу, в котором я живу. В связи с этим я считаю своей большой победой то, что на выставке в Риме, помимо множества желанных гостей, таких как независимые журналисты, профессионалы, изгнанные нашей "демократической" системой, отец итальянца Элиа Пуцолу, сражавшегося с фашизмом и погибшего в Донбассе, палестинское землячество, итальянский "Бессмертный полк", посольства России и Беларуси, присутствовали ТАКЖЕ послы Никарагуа и Кубы.Это страны, оказывающие сопротивление, не сломленные ни американским политическим давлением и провокациями, ни десятилетиями блокады США. Это дружественные России страны, которые во время моей художественной выставки в Риме подтвердили ей свою полную поддержку. Для меня было большой честью почувствовать себя связующим звеном между великими народами, которыми я восхищаюсь.– Русская аудитория может знать вас по вашим выставкам и творческим проектам, связанным с поддержкой Донбасса и России. Можете рассказать о них подробнее? Также расскажите, пожалуйста, о скандале с выставкой Святослава Паламара ("Калины", одного из командиров батальона "Азов"*)?– Политическая обстановка в Италии действительно приводит в уныние, но я продолжаю защищать ценности, в которые верю. Здесь царит полное подчинение западной военной пропаганде, запрещено критиковать НАТО, запрещено критиковать США и киевское правительство.Осмелившийся это сделать пригвождается к позорному столбу, подвергается наказаниям, угрозам, теряет работу, как это случилось со многими журналистами, артистами, университетскими преподавателями. Они называют это демократией!..Запад уничтожает русское искусство и культуру, спектакли, выставки и концерты русских художников и музыкантов, запрещает [Александра] Пушкина и [Фёдора] Достоевского, русские авторы были исключены из университетской программы обучения, история фальсифицируется и переписывается. И самое главное – они превращают фашизм в норму.Последним доказательством этого стала выставка, организованная в центре Милана (города, награжденного золотой медалью за его историческое движение сопротивления итальянских партизан), где под патронажем муниципалитета сейчас проходит художественная выставка в поддержку "Азова"*, на которой эти нацисты, виновные в зверствах и террористических актах против мирного населения, прославляются как герои.Любой, кто гуляет в эти дни по Милану, может увидеть их свастики, как будто это что-то само собой разумеющееся. Итальянские газеты представляют эту выставку батальона "Азов"* такими постыдными фразами: "Истории солдат, защищавших Украину от российской агрессии".Это превращение в норму фашистской идеологии, которое Италия ежедневно применяет на своих гражданах. Это абсолютно неприемлемо.– Как в Милане и других итальянских городах проходят Ваши мероприятия и выставки? Местные жители поддерживают?– Знайте, для меня, поддерживающей Россию, организация выставки, напротив, сопряжена со множеством трудностей, каждый раз происходит что-то неприятное. В Неаполе на меня напали украинцы, которые вошли в зал, где были размещены картины, с криками и своими флагам.Они стали скандировать, что мы должны умереть, что я защищаю русских убийц, что мои картины надо сжечь, особенно яростно они набросились на мой портрет Вадима Папуры и сбросили его. Папура стал главной мишенью, так как 2 мая 2014 года стало началом всего, и каждый, кто знает о событиях в Одессе, не может поддерживать преступную власть в Киеве.Они не хотят, чтобы была раскрыта правда. Стиль у них всегда один: сжигать книги и картины для них не внове. Нельзя недооценивать ни их словесные оскорбления, ни агрессивное поведение, но в то же время нам нельзя дать себя запугать.В Риме же произошло кое-что похуже: в названии моей выставки была поставлена буква "Z", которая вызвала большое раздражение. Известная газета La Repubblica написала, что моя художественная выставка – позор для Италии, политики потребовали подвергнуть мои картины цензуре, а посольство Украины в Италии опубликовало в своих социальных сетях мою фотографию и имя, заявив, что они очень разочарованы моей выставкой в то время, когда "Украина борется за свободу всей Европы".Вот в чем разница между моими выставками и выставками, прославляющими нацистов в этой фальшивой итальянской демократии.– Вы работаете в творческой кооперации с художницей Еленой Бегмой, верно? Расскажите немного о вашем сотрудничестве, о тех проектах, которыми вы сейчас занимаетесь.– Елена Бегма – неординарный художник и прекрасный друг. Мы познакомились в январе этого года в Telegram, где у нас два художественных канала в поддержку России: "@Resistenzasutela" и "@HudojnikZ". Таким образом, в то время как на Западе пытаются отменить русскую культуру, мы создали собственный международный проект, подчеркивающий дружбу между Италией и Россией.Наша первая картина — манифест против поставок оружия. К ней также прилагается видеоролик о ее создании. Мы опубликовали ее 23 февраля 2023 года по случаю годовщины спецоперации. Я изобразила нациста, вооруженного и профинансированного Западом, а рядом Елена — похороны ребенка, погибшего в Донбассе по вине отправляемого нами оружия. Второй проект был создан ко 2 мая, чтобы не забывать о резне в Одессе.Я представляла Вадима Папуру, самого младшего из погибших, а Елена — горящий дом профсоюзов. Елена также прилетала в Италию на нашу выставку в Риме. Мы уже провели две совместные выставки в Италии, одну в Санкт-Петербурге, а теперь будем проводить еще одну в Карраре. Главным героем нашего третьего арт-проекта станет Элиа Пуцолу, итальянец, погибший в борьбе за освобождение народов Донбасса от фашизма. Весьма показательно, что его портрет будут писать вместе итальянка и россиянка.Мнение итальянцев разделилось четко надвое. Здесь сложно получить информацию, так как "демократия" применяет жесткую цензуру ко всем СМИ, поэтому многие люди не знают правды. Новости подаются с так называемым "американским фильтром", а правительство обладает монополией на распространение информации. Большинство итальянцев проснулись в феврале 2022 года, услышав в новостях, что плохая Россия внезапно вторглась на хорошую Украину, но почти никто не знает причин, которые к этому привели, не знают о резне в Одессе и войне в Донбассе.Я на себе ощущаю ту несправедливость, которую терпит Россия по нашей вине, чувствую, как кровь закипает в моих жилах, поэтому я решила помогать защищать русскую культуру, правду, память и историю великого народа. Именно поэтому я уже много лет пишу портреты героев Донбасса, чтобы рассказывать правду всем, кто на Западе увидит мои картины и захочет знать правду.Культура неприкасаема, а попытки отмены русской культуры бессмысленны и необоснованны. Со своей стороны, я буду продолжать поддерживать мост дружбы между народами Италии и России.— Федерика, к какому жанру и стилю вы относите свою живопись? Работы, которые вы публиковали в телеграм-канале, во многом напоминают советскую плакатную живопись 20-30-х годов, это верно? Вам нравится соцреализм? Есть ли сегодня художники, работающие в этом направлении?— С 14 лет я была активным членом Коммунистической партии, меня всегда интересовала политика, и я считаю, что политика присутствует во всем, что я делаю — если я решаю купить одну книгу, а не другую, это политика, если я покупаю фрукты от местного мелкого фермерского хозяйства, а не в большом супермаркете, это политика.В картинах, которые я пишу, тоже не может быть иначе. Я применяю свои убеждения и к своим полотнам, действительно черпая вдохновение в советских плакатах и соцреализме, к которым я питаю страсть и благодаря которым у меня коллекция книг достойная музея. Я никогда не рисовала розовые цветочки или закаты, но меня всегда вдохновлял сначала Советский Союз, а затем сопротивление в Донбассе.— Как началась ваша дружба с Россией, Донбассом? Вы учите русский язык, верно? Почему?— Поскольку здесь существует цензура в реальных новостях о России, во мне родилась потребность писать все то, что подвергается цензуре. После того, как я написала портреты [Алексея] Мозгового, Эди Онгаро, Гиви [Михаила Толстых], Алексиса Кастильо, Вадима Папуры, Алексея Маркова "Доброго", а теперь еще и Артура Богаченко, люди просят меня рассказать им историю этих лиц и смысл этих флагов.Я рассказываю правду о войне, о батальоне "Призрак", в котором воевал наш итальянский партизан Эди Онгаро. Я всегда считала, что мое искусство должно волновать серое вещество даже больше, чем эстетика, поэтому я предпочитаю изобразить красный флаг, наполненный историей и смыслом, чем красивый нежный цветок, который можно повесить в гостиной любого дома.Мое искусство представляет собой выход за пределы личных интересов и служит гораздо более благородным целям.Да, я изучаю русский язык. Потому что в будущем я хотела бы полностью перенести свою жизнь в Россию. Я люблю Италию и всегда боролась за улучшение обстановки в стране, но сейчас по вине Европейского Союза мы стали колонией США, и ситуация быстро ухудшается:повсеместный упадок, доведенный до предела провластными СМИ, разрушение здоровых связей, уничтожение этических и моральных ценностей, разгул русофобии, возвращение фашистской идеологии, а все решения, принимаемые итальянским правительством, как будто направлены против собственного народа, против нас.От пенсионной реформы до продажи муки, сделанной из личинок и насекомых, потому что традиционная пища недостаточно экологически чиста по европейским критериям; от чрезмерной пропаганды ЛГБТ, которая теперь применяется в школах к маленьким детям, что запутывает их еще в раннем возрасте, до спекуляций со счетами и бензином, за которые мы платим в три раза больше; от политики в отношении мигрантов до полного уничтожения государственного здравоохранения в пользу частного.Более того, большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, однако политики продолжают его отправлять. Журналистам, известным блогерам и телеведущим платят только за то, чтобы они продолжали непреклонно промывать людям мозги. Все здесь действительно вызывает уныние, и надо быть реалистами —вернуться в здоровое общество для нас будет практически невозможно.У меня иногда возникает ощущение, что я иностранка, чужой человек в своей собственной стране, которая ничего не помнит. Каждый раз, когда я провожу выставку, я подвергаюсь нападкам со стороны политиков, журналистов и рабов на службе у США. И наоборот, каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я чувствую себя как дома, могу свободно быть той, кто я есть, не беспокоясь о нападках, которым я подвергаюсь в Италии, в музеях Москвы история вашего народа, который я люблю, трогает меня иногда до слез, я заново открываю ценности и здоровые принципы, которые здесь уничтожаются. В общем... возможно, мое сердце слишком близко к Востоку, чтобы я могла продолжать свою жизнь здесь.— Можете рассказать пару слов о современной европейской живописи в целом? Какие направления и жанры доминируют? Что популярно? Насколько ангажирована сейчас живопись, или же она ближе к абстрактному постмодерну?— Что касается положения с европейским искусством, то оно, конечно, не лучшее из возможных. Нет ни одной области культуры и искусства, не колонизированной безудержным западным либерализмом. Здесь большая часть художников представляют собой пропагандистскую руку США, работающую 24 часа в сутки и 365 дней в году для распространения, навязывания народу наихудшей идеологии правящего класса.Преобладающее здесь искусство обязательно должно быть легким и быстрым, как того хочет общество фастфуда, как быстрый десятисекундный ролик для любой социальной сети, это должен быть вид искусства без корней, без страсти, без чувств, как "мусорная" еда, без вкуса, без запаха, подходящий для всех усыпленных людей, которые не хотят получать информацию. Люди искусства движутся по логике рекламы.Согласно этой капиталистической логике, они сами становятся инструментом массового отвлечения внимания. Мое искусство - полная противоположность. В прошлом задачей великих художников всегда было критиковать искажения действительности, делать ее лучше или желать достижения какого-то лучшего ее сценария. Правило сегодняшнего человека искусства, напротив, состоит в том, чтобы спокойно относиться к действительности и восхвалять эту пустоту.Но это не представители искусства, а слуги нашего правительства. Настоящие же люди искусства отодвигаются в тень и подвергаются цензуре, как и настоящие журналисты — взять хотя бы вопиющий случай с Джулианом Ассанжем. В моем случае, если бы я хотела работать в мире искусства в Италии, мне пришлось бы пойти на компромисс. А компромисс — враг творчества.Искусство — великолепный, но неукротимый инструмент, а я хочу быть свободной, и чтобы меня не шантажировали, поэтому я говорю: "НЕТ". У нас бесценная художественная культура, но сегодня представители искусства, если они хотят работать, вынуждены идти на поклон к логике коммерциализации. Они становятся похожими на собак на цепи у своих Хозяев. Я по своему характеру не предрасположена к тому, чтобы согласиться на подобное даже под пытками.Однако существует небольшая параллельная реальность, состоящая из товарищей, которые думают так же, как я, и среди них — независимые журналисты, эксперты по геополитике, переводчики, политические активисты, благотворительные организации, писатели, поэты... Это те товарищи, которые, несмотря на множество трудностей, помогают мне организовывать художественные выставки, а людям – узнавать правду.*Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20230722/1048161790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, художник, италия, федерика вассели, украина, донбасс