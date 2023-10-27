https://ukraina.ru/20231027/1050513027.html

Канцлер Шольц против королевы Иордании. Война в секторе Газа и вокруг него

Канцлер Шольц против королевы Иордании. Война в секторе Газа и вокруг него - 27.10.2023 Украина.ру

Канцлер Шольц против королевы Иордании. Война в секторе Газа и вокруг него

Военные действия между ХАМАСом и Израилем получают в обществе противоположные оценки. Информационная война разгорается все больше

2023-10-27T04:12

2023-10-27T04:12

2023-10-27T13:29

эксклюзив

зарубежье

палестина

олаф шольц

иордания

королева

сектор газа

хамас

израиль

палестино-израильский конфликт

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В ответ на риторику израильских властей — «стереть Газу в пыль», «уничтожить их всех» — во всём мире наблюдается 600-процентный (!!!) рост антисемитизма. Это данные Всемирной сионистской организации. Учитывались, в частности, призывы в соцсетях к уничтожению Израиля или евреев.По соображениям безопасности и в связи с угрозами терактов по почте и в соцсетях был на один день закрыт музей Лувр в Париже. В Лондоне прошла стотысячная демонстрация «за Палестину».Что уже говорить о странах Ближнего востока. В Ливане и в Турции разгромлены «Макдональдсы». В Иране также стотысячный митинг в защиту Палестины.К чему всё это приведёт?Канцлер ШольцКанцлер Германии Олаф Шольц надел кипу, открыл в одном из немецких городов синагогу и заявил:— На данный момент у Германии есть только одно место: место рядом с Израилем. Безопасность Израиля — это забота и немецкого государства.Тем временем в Германии в нескольких городах сорвали флаги Израиля, вывешенные на мэриях городов. Кто-то нарисовал свастику прямо на остатках Берлинской стены. Власти Мюнхена настоятельно рекомендовали евреям не носить иудейские символы.Королева РанияКоролева Иордании Рания, «самая красивая королева в мире», дала интервью CNN, в котором заявила:«Люди по всему Ближнему Востоку, в том числе в Иордании, просто шокированы и разочарованы реакцией мира на разворачивающуюся катастрофу».Королева Рания сказала, что весь мир «немедленно и безоговорочно встал на сторону Израиля и его право на самооборону и осудил произошедшее нападение».Но что теперь? Когда Израиль бомбит Палестину? Теперь — молчание. Этим и шокированы жители Иордании.Раньше королева написала в соцсетях: «Это не самооборона, если вы оккупант».То же самое говорит президент Бразилии Луис да Силва:«Из-за того что ХАМАС совершил террористический акт против Израиля, Израиль не должен убивать миллионы невинных людей».Что же предлагает Израиль? «Стереть Газу с лица земли».Министр обороны Израиля«Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет», — так заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.Международное право? Законы? Конвенции? Всё это, оказывается, перестало работать для Израиля.Похожие речи были у Гитлера: «Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью».Урсула и блокадаГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала блокаду Газы, прекращение поставок воды, еды, электричества и топлива. В октябре 2022 та же Урсула фон дер Ляйен обвиняла Россию в ударах по инфраструктуре Украины.Сельджук Байрактар, зять президента Турции, из-за этих двойных стандартов назвал главу Еврокомиссии лицемерной:«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», — написал он в соцсетях.Лицемерная АнналенаНо всё же группу лицемеров во власти по праву должна возглавить не Урсула фон дер Ляйен, а глава МИД Германии Анналена Бербок.«Израиль заботится о жителях Газы, — сказала она. — Во время моих встреч в Тель-Авиве я всё время слышала одно и то же: "Мы не откажемся от человечного подхода." Именно это и отличает такие демократические государства, как Израиль, от террористов, как ХАМАС».Человечный подход?«Сотрём в пыль», «правил войны для наших солдат больше не существует». Тысячи убитых мирных жителей и угрозы убить ещё тысячи обычных людей. Это и есть истинная демократия, по мнению Анналены Бербок.Президент ИзраиляПрезидент Израиля Ицхак Герцог показал журналистам якобы «инструкцию по разработке химического оружия». Нашли якобы у боевика ХАМАСа.Впоследствии журналисты легко определили, что именно держал в руках Герцог. Это была распечатка электронной книги, которая есть в открытой продаже, биография одного из членов террористической «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Там рассказывается о событиях 1993 года — и нет никаких инструкций о химическом оружии.Сразу вспоминается «пробирка с белым порошком» в руках министра обороны США, которая содержала стиральный порошок, а не смертельно опасный вирус, как его представляли прессе.Или девочка, которая в ООН рассказывала, что «сама видела» как иракские военные якобы выкидывают младенцев из кюветов в больницах Кувейта. Впоследствии оказалось, что это дочь посла Кувейта в США, которая во время описываемых ею событий находилась в США.Тот же президент Израиля говорил о палестинцах, оправдывая бомбардировки Газы: «Риторика, что гражданские лица не вовлечены, неверна. Они могли бы восстать, они могли бы бороться против этого злого режима...»Как они могли бы восстать? Кто бы им поставил оружие, например? Израиль удерживает сектор Газа в блокаде уже много лет. И уж точно легально оружие ввезти туда невозможно.Впрочем, это, конечно же, обычная демагогия.Гарвард, политические репрессии30 крупных общественных организаций и множество студентов Гарварда подписали петицию с осуждением ударов Израиля по Палестине.Несколько крупных фондов США, владеющих корпорациями, объявили, что эти студенты никогда не получат у них работу, угрожали отменой стипендий. Студенты начали отзывать свои подписи. Не все, но многие.Политические репрессии? Ну, что вы, конечно же, «это другое».Грета ТунбергТолько вышла Грета Тунберг с плакатиком «за Палестину», как тут же ее выкидывают в Израиле из всех учебников. Подождите, вы же вроде за демократию, либерализм и «все должны иметь право голоса»?«Это другое». Прощай, Грета, ты больше не «демократ». В демократической стране, Грета, права на другое мнение быть не может.Миа Халифа за ПалестинуПорнозвезда Миа Халифа, ливанка по происхождению, выступила в защиту Палестины.Интересно, как поступило руководство «Плейбоя» с Мией.Её просто «отменили». Роликов с её участием больше нет, снимать её не будут, контракт разорван. Да ладно! Можно подумать, кроме «Плейбоя», нет других площадок для трудящейся женщины.«Порнхаб» пошёл ещё дальше. Гонорары Мии Халифы будут переданы Израилю! Вот оно, торжество демократии.Но Миа Халифа сказала, что она не поменяет точку зрения. Она за Палестину. Доходы, говорит, у меня упали. Но это не повод менять убеждения.Скажите, а что, в «Плейбое» теперь такие строгие правила? Девушки проходят тест на политическую верность «линии партии»? Кто бы мог подумать...«Восстание рабов»Политолог из США, Норман Финкельштейн, говорит:«Если бы я вырос в таком концентрационном лагере, как Газа, я бы чувствовала себя запертым в клетке. Я думаю, что ближайший аналогией тому, что началось в Газе, является восстание рабов».Норман Финкельштейн, автор книги «Индустрия холокоста», родился в еврейской семье, в которой много родственников прошло через концлагеря нацистов. Его мама была в Майданеке, отец — в Освенциме.Что дальше?К чему этот конфликт в итоге приведёт?Будет ли создано, наконец, государство Палестина, как призывают Россия, Китай, ООН и много других стран? Очень сомнительно. По крайней мере, прямо сейчас. А значит, общество стремительно будет становиться всё более радикальным. Информационная война охватывает все больше людей.Поначалу с Израилем был «весь мир» и даже многие в арабских странах. Все сочувствовали Израилю и его гражданам и, безусловно, осуждали террор. Но «весь мир» становится всё меньше и меньше. Скоро останутся Шольц, Анналена, Урсула и США.

https://ukraina.ru/20231024/1050436783.html

https://ukraina.ru/20231023/1050419773.html

https://ukraina.ru/20231023/1050395901.html

иордания

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, палестина, олаф шольц, иордания, королева, сектор газа, хамас, израиль, палестино-израильский конфликт, информационная война, антисемитизм, ближний восток, германия, урсула фон дер ляйен, соцсети, анналена бербок