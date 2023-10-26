Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050529473.html
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин - 26.10.2023 Украина.ру
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин
Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
2023-10-26T22:27
2023-10-26T22:27
новости
владимир путин
россия
роскосмос
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a78e1d915b99d2793915a378b11edcd3.jpg
Сегодня взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг, считает президент. Путин также добавил, что жизнь человечества в дальнейшем будет невозможной без развития космической сферы. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере. Кроме того, Владимир Путин анонсировал возможное поднятие зарплат специалистам космической сферы. Он пообещал, что власти займутся этим вопросом, однако следует понимать, что это не произойдёт быстро – "в один щелчок".Ранее Владимир Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета, назвав его большим, надёжным и сбалансированным.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328808_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_104fdac47da0737ae64ee94f6bcfeeee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, роскосмос, космос
Новости, Владимир Путин, Россия, роскосмос, космос

Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин

22:27 26.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Международный спортивный форум Россия – спортивная держава в Перми - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
"Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. И, конечно, нужно создавать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, рынок надо создать, с тем чтобы было выгодно работать в этой сфере", — сказал российский лидер.
Сегодня взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг, считает президент.
Путин также добавил, что жизнь человечества в дальнейшем будет невозможной без развития космической сферы. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере.
Кроме того, Владимир Путин анонсировал возможное поднятие зарплат специалистам космической сферы. Он пообещал, что власти займутся этим вопросом, однако следует понимать, что это не произойдёт быстро – "в один щелчок".
"Обязательно будем это делать", — заверил президент.
Ранее Владимир Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета, назвав его большим, надёжным и сбалансированным.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияроскосмоскосмос
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния