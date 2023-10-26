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Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин

Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин - 26.10.2023 Украина.ру

Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин

Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли

2023-10-26T22:27

2023-10-26T22:27

2023-10-26T22:27

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Сегодня взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг, считает президент. Путин также добавил, что жизнь человечества в дальнейшем будет невозможной без развития космической сферы. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере. Кроме того, Владимир Путин анонсировал возможное поднятие зарплат специалистам космической сферы. Он пообещал, что власти займутся этим вопросом, однако следует понимать, что это не произойдёт быстро – "в один щелчок".Ранее Владимир Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета, назвав его большим, надёжным и сбалансированным.

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2023

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новости, владимир путин, россия, роскосмос, космос