https://ukraina.ru/20231026/1050529473.html
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин - 26.10.2023 Украина.ру
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин
Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
2023-10-26T22:27
2023-10-26T22:27
2023-10-26T22:27
новости
владимир путин
россия
роскосмос
космос
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Сегодня взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг, считает президент. Путин также добавил, что жизнь человечества в дальнейшем будет невозможной без развития космической сферы. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере. Кроме того, Владимир Путин анонсировал возможное поднятие зарплат специалистам космической сферы. Он пообещал, что власти займутся этим вопросом, однако следует понимать, что это не произойдёт быстро – "в один щелчок".Ранее Владимир Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета, назвав его большим, надёжным и сбалансированным.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, роскосмос, космос
Новости, Владимир Путин, Россия, роскосмос, космос
Россия заинтересована в частных космических компаниях – Путин
Россия заинтересована в развитии частных космических компаний и для их работы планируется создать условия. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли
"Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. И, конечно, нужно создавать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, рынок надо создать, с тем чтобы было выгодно работать в этой сфере", — сказал российский лидер.
Сегодня взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг, считает президент.
Путин также добавил, что жизнь человечества в дальнейшем будет невозможной без развития космической сферы. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере.
Кроме того, Владимир Путин анонсировал возможное поднятие зарплат специалистам космической сферы. Он пообещал, что власти займутся этим вопросом, однако следует понимать, что это не произойдёт быстро – "в один щелчок".
"Обязательно будем это делать", — заверил президент.
Ранее Владимир Путин ёмко охарактеризовал
состояние российского бюджета, назвав его большим, надёжным и сбалансированным.