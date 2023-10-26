Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050529372.html
Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета
Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета - 26.10.2023 Украина.ру
Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета
Большим, надёжным и сбалансированным назвал президент России Владимир Путин бюджет страны на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли страны
2023-10-26T22:10
2023-10-26T22:11
новости
владимир путин
экономика
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050294303_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_d6113a5dd76e6668df6472192ebb9b05.jpg
По словам президента, экономическая ситуация зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы. В четверг, 26 октября, Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050294303_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_a8ec7cbf245e0b669ad9936576bd8710.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, экономика, бюджет
Новости, Владимир Путин, экономика, бюджет

Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета

22:10 26.10.2023 (обновлено: 22:11 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Большим, надёжным и сбалансированным назвал президент России Владимир Путин бюджет страны на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли страны
По словам президента, экономическая ситуация зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы.
"Это не секвестирование (прим. ред. – федеральной космической программы), там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всë зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы", — сказал глава государства.
В четверг, 26 октября, Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами.
 
НовостиВладимир Путинэкономикабюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния