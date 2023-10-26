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Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета

Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета - 26.10.2023 Украина.ру

Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета

Большим, надёжным и сбалансированным назвал президент России Владимир Путин бюджет страны на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли страны

2023-10-26T22:10

2023-10-26T22:10

2023-10-26T22:11

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По словам президента, экономическая ситуация зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы. В четверг, 26 октября, Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами.

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2023

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новости, владимир путин, экономика, бюджет