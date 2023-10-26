Путин ёмко охарактеризовал состояние российского бюджета
22:10 26.10.2023 (обновлено: 22:11 26.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Большим, надёжным и сбалансированным назвал президент России Владимир Путин бюджет страны на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли страны
По словам президента, экономическая ситуация зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы.
"Это не секвестирование (прим. ред. – федеральной космической программы), там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный. Всë зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов своей работы", — сказал глава государства.
В четверг, 26 октября, Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами.