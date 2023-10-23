Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен - 23.10.2023 Украина.ру
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Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен
Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен - 23.10.2023 Украина.ру
Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен
Украинские доносители проявили бдительность и сообщили в компетентные органы о пении подростками русских песен. Об очередном уверенном шаге Украины на пути "в Европу" 23 октября проинформировал ТГ-канал Klymenko Time
2023-10-23T14:50
2023-10-23T14:56
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Дети на остановке в Полтавской области слушали современную русскую музыку и с удовольствием пели. Видеосъёмка производилась, вероятно, из микроавтобуса маршрутного такси.В итоге родители трёх девушек получили протоколы об административном правонарушении за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За это предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен (2,2- 4,6 тыс. руб.).Активная борьба украинских неонацистов с русскоязычной музыкой и русской культурой (в том числе классическими произведениями дореволюционного периода) началась после государственного переворота 2014 ода. Огромный размах с фактическим запретом на любую русскоязычную музыку она приобрела с началом российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Параллельно на Украине происходит борьба с национальными и иными меньшинствами (кроме ЛГБТ). Такая политика возмутила Венгрию, заявившую о блокировке гипотетического предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
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новости, новости украины, русофобия, жалобы, русская культура, русский язык, музыка, дети, подростки, школьники, права человека, украина, правоохранители, нацполиция
Новости, Новости Украины, Русофобия, жалобы, русская культура, Русский язык, музыка, дети, подростки, школьники, права человека, Украина, правоохранители, Нацполиция

Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен

14:50 23.10.2023 (обновлено: 14:56 23.10.2023)
 
© Klymenko Time/Telegram
© Klymenko Time/Telegram
Читать в
Украинские доносители проявили бдительность и сообщили в компетентные органы о пении подростками русских песен. Об очередном уверенном шаге Украины на пути "в Европу" 23 октября проинформировал ТГ-канал Klymenko Time
Дети на остановке в Полтавской области слушали современную русскую музыку и с удовольствием пели. Видеосъёмка производилась, вероятно, из микроавтобуса маршрутного такси.
В итоге родители трёх девушек получили протоколы об административном правонарушении за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За это предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен (2,2- 4,6 тыс. руб.).
Активная борьба украинских неонацистов с русскоязычной музыкой и русской культурой (в том числе классическими произведениями дореволюционного периода) началась после государственного переворота 2014 ода. Огромный размах с фактическим запретом на любую русскоязычную музыку она приобрела с началом российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Параллельно на Украине происходит борьба с национальными и иными меньшинствами (кроме ЛГБТ). Такая политика возмутила Венгрию, заявившую о блокировке гипотетического предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
14 октября, 06:29
Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Закарпатья - СийяртоМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости
 
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