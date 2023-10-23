Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен
14:50 23.10.2023 (обновлено: 14:56 23.10.2023)
© Klymenko Time/Telegram
© Klymenko Time/Telegram
Украинские доносители проявили бдительность и сообщили в компетентные органы о пении подростками русских песен. Об очередном уверенном шаге Украины на пути "в Европу" 23 октября проинформировал ТГ-канал Klymenko Time
Дети на остановке в Полтавской области слушали современную русскую музыку и с удовольствием пели. Видеосъёмка производилась, вероятно, из микроавтобуса маршрутного такси.
В итоге родители трёх девушек получили протоколы об административном правонарушении за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За это предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен (2,2- 4,6 тыс. руб.).
Активная борьба украинских неонацистов с русскоязычной музыкой и русской культурой (в том числе классическими произведениями дореволюционного периода) началась после государственного переворота 2014 ода. Огромный размах с фактическим запретом на любую русскоязычную музыку она приобрела с началом российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Параллельно на Украине происходит борьба с национальными и иными меньшинствами (кроме ЛГБТ). Такая политика возмутила Венгрию, заявившую о блокировке гипотетического предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
14 октября, 06:29Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Закарпатья - СийяртоМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости