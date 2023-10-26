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В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время

В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время - 26.10.2023 Украина.ру

В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время

Соединённые Штаты Америки полагают, что Вооружённые силы России смогут добиться тактических преимуществ в зоне Специальной военной операции в ближайшие месяцы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга

2023-10-26T21:56

2023-10-26T21:56

2023-10-26T21:56

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Он констатировал, что российские подразделения начали наступление сразу на нескольких направлениях — авдеевском и купянском. Кроме того, он напомнил, что в сегодня, 26 октября, Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль важнейшую высоту на авдеевском направлении – местный террикон. Тем временем, областная военная администрация намерена объявить принудительную эвакуацию для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джон кирби, сво, сша, пентагон, спецоперация, всу, вс рф