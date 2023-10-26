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В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время
В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время - 26.10.2023 Украина.ру
В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время
Соединённые Штаты Америки полагают, что Вооружённые силы России смогут добиться тактических преимуществ в зоне Специальной военной операции в ближайшие месяцы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга
2023-10-26T21:56
2023-10-26T21:56
2023-10-26T21:56
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Он констатировал, что российские подразделения начали наступление сразу на нескольких направлениях — авдеевском и купянском. Кроме того, он напомнил, что в сегодня, 26 октября, Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль важнейшую высоту на авдеевском направлении – местный террикон. Тем временем, областная военная администрация намерена объявить принудительную эвакуацию для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джон кирби, сво, сша, пентагон, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Украина, Джон Кирби, СВО, США, Пентагон, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ
В Белом доме предрекли тактический успех России в ближайшее время
Соединённые Штаты Америки полагают, что Вооружённые силы России смогут добиться тактических преимуществ в зоне Специальной военной операции в ближайшие месяцы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга
Он констатировал, что российские подразделения начали наступление сразу на нескольких направлениях — авдеевском и купянском.
"Мы ожидаем новых атак со стороны России. Это динамично развивающийся конфликт, и нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенные наступательные возможности и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы", — цитируют речь Кирби "Известия".
Кроме того, он напомнил, что в сегодня, 26 октября, Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли
под контроль важнейшую высоту на авдеевском направлении – местный террикон. Тем временем, областная военная администрация намерена объявить
принудительную эвакуацию для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района