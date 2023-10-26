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Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов

Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов - 26.10.2023 Украина.ру

Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов

За период президентства Джо Байдена, Киев получил от Соединённых Штатов Америки более 44,5 миллиарда долларов. С начала проведения Специальной военной операции – 43,9 миллиарда долларов. Это следует из данных Пентагона

2023-10-26T21:27

2023-10-26T21:27

2023-10-26T21:27

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Кроме этого, пресс-служба оборонного ведомства США объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Вооружения, включённые в новый пакет, будут по распоряжению президента США Джо Байдена переданы Украине непосредственно со складов Пентагона, уточнили в оборонном ведомстве. Помимо прочего, в сообщении Пентагона есть призыв к законодателям в Конгрессе "одобрить дополнительное финансирование" на поддержку Киева. Это "послужит предотвращению более крупного конфликта в регионе и потенциальной агрессии в других местах", а также "укреплению оборонно-промышленной базы" США, заключили в ведомстве. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с начала 2023 года на сферу обороны страна потратила более одного триллиона гривен.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, военная помощь, сво, спецоперация, пентагон