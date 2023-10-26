https://ukraina.ru/20231026/1050528860.html
Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов
Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов - 26.10.2023 Украина.ру
Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов
За период президентства Джо Байдена, Киев получил от Соединённых Штатов Америки более 44,5 миллиарда долларов. С начала проведения Специальной военной операции – 43,9 миллиарда долларов. Это следует из данных Пентагона
2023-10-26T21:27
2023-10-26T21:27
2023-10-26T21:27
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Кроме этого, пресс-служба оборонного ведомства США объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Вооружения, включённые в новый пакет, будут по распоряжению президента США Джо Байдена переданы Украине непосредственно со складов Пентагона, уточнили в оборонном ведомстве. Помимо прочего, в сообщении Пентагона есть призыв к законодателям в Конгрессе "одобрить дополнительное финансирование" на поддержку Киева. Это "послужит предотвращению более крупного конфликта в регионе и потенциальной агрессии в других местах", а также "укреплению оборонно-промышленной базы" США, заключили в ведомстве. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с начала 2023 года на сферу обороны страна потратила более одного триллиона гривен.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, военная помощь, сво, спецоперация, пентагон
Новости, Украина, США, военная помощь, СВО, Спецоперация, Пентагон
Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов
За период президентства Джо Байдена, Киев получил от Соединённых Штатов Америки более 44,5 миллиарда долларов. С начала проведения Специальной военной операции – 43,9 миллиарда долларов. Это следует из данных Пентагона
"США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - следует из сообщения Пентагона.
Кроме этого, пресс-служба оборонного ведомства США объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
Этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Вооружения, включённые в новый пакет, будут по распоряжению президента США Джо Байдена переданы Украине непосредственно со складов Пентагона, уточнили в оборонном ведомстве.
Помимо прочего, в сообщении Пентагона есть призыв к законодателям в Конгрессе "одобрить дополнительное финансирование" на поддержку Киева. Это "послужит предотвращению более крупного конфликта в регионе и потенциальной агрессии в других местах", а также "укреплению оборонно-промышленной базы" США, заключили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял
, что с начала 2023 года на сферу обороны страна потратила более одного триллиона гривен.