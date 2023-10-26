https://ukraina.ru/20231026/1050528741.html

Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией

Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией - 26.10.2023 Украина.ру

Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией

Владимир Зеленский рассчитывает на расширение Евросоюза за счёт Украины и Молдавии, а в дальнейшем – Белоруссии и Грузии. Об этом он заявил 26 октября участникам заседания Евросовета на уровне лидеров государств ЕС.

2023-10-26T21:17

2023-10-26T21:17

2023-10-26T21:17

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Зеленский рассказал им о "полностью" выполняемой работе по исполнению требований ЕС к реформированию постсоветской республики, отметив: "Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии: и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков"."И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и много в чём определит весь дальнейший путь Евросоюза. Либо выиграет вся наша с вами Европа – вместе с Украиной, вместе с Молдавией, а в перспективе вместе с Грузией и Белоруссией, – либо выигрывает прошлое. Я уверен, вы все на стороне современной Европы", - добавил Зеленский, обращаясь к лидерам Евросоюза.Накануне Киев отправил в Брюссель отчёт о выполнении требований Еврокомиссии к нынешнему руководству Украины. Положительное рассмотрение отчёта позволит в неопределённой перспективе присвоить Украине статус кандидата в члены ЕС. Турция ждала такой перспективы несколько десятилетий, однажды прекратив посылать отчёты в Брюссель.

https://ukraina.ru/20231026/1050516724.html

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