https://ukraina.ru/20231026/1050528741.html
Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией
Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией - 26.10.2023 Украина.ру
Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией
Владимир Зеленский рассчитывает на расширение Евросоюза за счёт Украины и Молдавии, а в дальнейшем – Белоруссии и Грузии. Об этом он заявил 26 октября участникам заседания Евросовета на уровне лидеров государств ЕС.
2023-10-26T21:17
2023-10-26T21:17
2023-10-26T21:17
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Зеленский рассказал им о "полностью" выполняемой работе по исполнению требований ЕС к реформированию постсоветской республики, отметив: "Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии: и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков"."И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и много в чём определит весь дальнейший путь Евросоюза. Либо выиграет вся наша с вами Европа – вместе с Украиной, вместе с Молдавией, а в перспективе вместе с Грузией и Белоруссией, – либо выигрывает прошлое. Я уверен, вы все на стороне современной Европы", - добавил Зеленский, обращаясь к лидерам Евросоюза.Накануне Киев отправил в Брюссель отчёт о выполнении требований Еврокомиссии к нынешнему руководству Украины. Положительное рассмотрение отчёта позволит в неопределённой перспективе присвоить Украине статус кандидата в члены ЕС. Турция ждала такой перспективы несколько десятилетий, однажды прекратив посылать отчёты в Брюссель.
https://ukraina.ru/20231026/1050516724.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, ЕС, Украина-ЕС, евроинтеграция, Евросоюз, евросовет, Грузия, Молдавия, Белоруссия, Украина, Еврокомиссия
Зеленский рассказал о перспективах ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией и Белоруссией
Владимир Зеленский рассчитывает на расширение Евросоюза за счёт Украины и Молдавии, а в дальнейшем – Белоруссии и Грузии. Об этом он заявил 26 октября участникам заседания Евросовета на уровне лидеров государств ЕС.
Зеленский рассказал им о "полностью" выполняемой работе по исполнению требований ЕС к реформированию постсоветской республики, отметив: "Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии: и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков".
"И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и много в чём определит весь дальнейший путь Евросоюза. Либо выиграет вся наша с вами Европа – вместе с Украиной, вместе с Молдавией, а в перспективе вместе с Грузией и Белоруссией, – либо выигрывает прошлое. Я уверен, вы все на стороне современной Европы", - добавил Зеленский, обращаясь к лидерам Евросоюза.
Накануне Киев отправил в Брюссель отчёт о выполнении требований Еврокомиссии к нынешнему руководству Украины. Положительное рассмотрение отчёта позволит в неопределённой перспективе присвоить Украине статус кандидата в члены ЕС. Турция ждала такой перспективы несколько десятилетий, однажды прекратив посылать отчёты в Брюссель.