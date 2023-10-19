https://ukraina.ru/20231019/1050316234.html

Военная помощь Австралии Украине очень значительна, но не безгранична – посол РФ

Военная помощь Австралии Украине очень значительна, но не безгранична – посол РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Военная помощь Австралии Украине очень значительна, но не безгранична – посол РФ

Австралийцы хвастаются объёмом своей военной помощи Украине, но их ресурсы не безграничны. Об этом говорится в интервью посла РФ в Канберре Алексея Павловского РИА Новости.

2023-10-19T08:52

2023-10-19T08:52

2023-10-19T08:53

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"В здешних правительственных кругах считается хорошим тоном публично хвастаться тем, что Австралия из ненатовских стран оказывает самую значительную военную помощь Киеву. Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле не безграничны - в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют", - отметил Павловский.По его словам, Киеву показалось мало отправленных австралийцами на Украину 120 броневиков "Бушмастер". Для получения большего украинской дипломатией традиционно были задействованы нехитрые приёмы психологической манипуляции."Мол, "уж до чего хороши ваши "Бушмастеры"! А вы, кажется, ещё производите бронемашины "Хокай"? Так подарите их нам тоже". И до того настойчиво требовали – как своё", - рассказал посол.Он отметил, что местные военные "насилу отбились", сославшись на какие-то неполадки в тормозах "Хокаев"."А реагировать на всё это Россия должна точно так же, как и прежде. В подмосковном парке "Патриот" среди бесславно окончивших жизнь образцов западной военной техники выставлен и сожжённый "Бушмастер", - подчеркнул посол России в Австралии.В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам. Их производитель утверждал, что летательные аппараты предназначены исключительно для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий."Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона", - заявила Захарова.

https://ukraina.ru/20230905/1049190249.html

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новости, австралия, посольство рф, военная помощь, украина