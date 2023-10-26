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В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров

В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров - 26.10.2023 Украина.ру

В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров

В зону проведения Специальной военной операции (СВО) отправились бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

2023-10-26T19:53

2023-10-26T19:53

2023-10-26T19:54

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Он уточнил, что бойцы будут действовать под руководством командира Алихана Шавхалова. Он также напомнил, что спецподразделение "АХМАТ-1" было создано в 2022 году для решения задач СВО. В составе отряда находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Подразделение уже зарекомендовало себя как одно из боеспособных за максимально короткое время. Ранее Рамзан Кадыров сообщал о том, как военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством Исмаила Агуева выполняют задачи по защите приграничных с Украиной районов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "ахмат", кадыров, омон, сво, спецоперация