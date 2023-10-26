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В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров
В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров - 26.10.2023 Украина.ру
В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров
В зону проведения Специальной военной операции (СВО) отправились бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил глава республики Рамзан Кадыров
2023-10-26T19:53
2023-10-26T19:53
2023-10-26T19:54
новости
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Он уточнил, что бойцы будут действовать под руководством командира Алихана Шавхалова. Он также напомнил, что спецподразделение "АХМАТ-1" было создано в 2022 году для решения задач СВО. В составе отряда находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Подразделение уже зарекомендовало себя как одно из боеспособных за максимально короткое время. Ранее Рамзан Кадыров сообщал о том, как военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством Исмаила Агуева выполняют задачи по защите приграничных с Украиной районов.
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новости, "ахмат", кадыров, омон, сво, спецоперация
Новости, "Ахмат", Кадыров, ОМОН, СВО, Спецоперация
В зону СВО отправлено элитное подразделение чеченского ОМОНа – Кадыров
19:53 26.10.2023 (обновлено: 19:54 26.10.2023)
В зону проведения Специальной военной операции (СВО) отправились бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил глава республики Рамзан Кадыров
Он уточнил, что бойцы будут действовать под руководством командира Алихана Шавхалова.
"Бойцы готовы провести работу на любом ответственном участке и сражаться до победного конца. Для большинства из них это далеко не первая отправка на фронт. С самого начала Спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие и эффективно отстаивают интересы России в зоне боевых действий", – написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Он также напомнил, что спецподразделение "АХМАТ-1" было создано в 2022 году для решения задач СВО. В составе отряда находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Подразделение уже зарекомендовало себя как одно из боеспособных за максимально короткое время.
Ранее Рамзан Кадыров сообщал
о том, как военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством Исмаила Агуева выполняют задачи по защите приграничных с Украиной районов.