https://ukraina.ru/20231018/1050285965.html

"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области

"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области - 18.10.2023 Украина.ру

"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области

Защита приграничных с Украиной районов не менее важна наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта. Такое мнение 18 октября выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

2023-10-18T10:35

2023-10-18T10:35

2023-10-18T10:35

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"Эту задачу берут на себя военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева. Парни находятся на территории Белгородской области, где активно противодействуют диверсионным группам неприятеля", - сообщил Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале.Он указал на круглосуточное наблюдение чеченским подразделением за позициями противника в приграничной зоне, отметив: "В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная".⠀"Для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у бойцов имеется всё необходимое, начиная от коптеров различного предназначения и другой необходимой техники, заканчивая отрядом быстрого реагирования, который готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. Другими словами, очень ответственная и нужная работа, поскольку речь идет о безопасности граждан сопредельных с Украиной населенных пунктов и не только", - сообщил Кадыров.Также 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале информировал о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В частности, в Белгородском районе системой ПВО было сбито 6 БПЛА самолётного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле.В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 артиллерийских снарядов выпущено по селу Староселье. В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка сбит БПЛА самолетного типа.Во всех перечисленных губернатором случаях по состоянию на 18 октября обошлось без человечески жертв и разрушений.

https://ukraina.ru/20230615/1047256815.html

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новости, всу, кадыров, вячеслав гладков, "ахмат", минобороны рф, белгородская область, шебекинский район, сво, военные преступления, терроризм, диверсанты, дрг