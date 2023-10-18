"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области
© Федор Громов
© Федор Громов
Защита приграничных с Украиной районов не менее важна наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта. Такое мнение 18 октября выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Эту задачу берут на себя военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева. Парни находятся на территории Белгородской области, где активно противодействуют диверсионным группам неприятеля", - сообщил Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале.
Он указал на круглосуточное наблюдение чеченским подразделением за позициями противника в приграничной зоне, отметив: "В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная".
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"Для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у бойцов имеется всё необходимое, начиная от коптеров различного предназначения и другой необходимой техники, заканчивая отрядом быстрого реагирования, который готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. Другими словами, очень ответственная и нужная работа, поскольку речь идет о безопасности граждан сопредельных с Украиной населенных пунктов и не только", - сообщил Кадыров.
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"Для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у бойцов имеется всё необходимое, начиная от коптеров различного предназначения и другой необходимой техники, заканчивая отрядом быстрого реагирования, который готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. Другими словами, очень ответственная и нужная работа, поскольку речь идет о безопасности граждан сопредельных с Украиной населенных пунктов и не только", - сообщил Кадыров.
Также 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале информировал о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В частности, в Белгородском районе системой ПВО было сбито 6 БПЛА самолётного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 артиллерийских снарядов выпущено по селу Староселье. В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка сбит БПЛА самолетного типа.
Во всех перечисленных губернатором случаях по состоянию на 18 октября обошлось без человечески жертв и разрушений.