"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области - 18.10.2023 Украина.ру
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"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области
"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области - 18.10.2023 Украина.ру
"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области
Защита приграничных с Украиной районов не менее важна наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта. Такое мнение 18 октября выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
2023-10-18T10:35
2023-10-18T10:35
новости
всу
кадыров
вячеслав гладков
"ахмат"
минобороны рф
белгородская область
шебекинский район
сво
военные преступления
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"Эту задачу берут на себя военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева. Парни находятся на территории Белгородской области, где активно противодействуют диверсионным группам неприятеля", - сообщил Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале.Он указал на круглосуточное наблюдение чеченским подразделением за позициями противника в приграничной зоне, отметив: "В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная".⠀"Для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у бойцов имеется всё необходимое, начиная от коптеров различного предназначения и другой необходимой техники, заканчивая отрядом быстрого реагирования, который готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. Другими словами, очень ответственная и нужная работа, поскольку речь идет о безопасности граждан сопредельных с Украиной населенных пунктов и не только", - сообщил Кадыров.Также 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале информировал о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В частности, в Белгородском районе системой ПВО было сбито 6 БПЛА самолётного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле.В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 артиллерийских снарядов выпущено по селу Староселье. В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка сбит БПЛА самолетного типа.Во всех перечисленных губернатором случаях по состоянию на 18 октября обошлось без человечески жертв и разрушений.
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новости, всу, кадыров, вячеслав гладков, "ахмат", минобороны рф, белгородская область, шебекинский район, сво, военные преступления, терроризм, диверсанты, дрг
Новости, ВСУ, Кадыров, Вячеслав Гладков, "Ахмат", Минобороны РФ, Белгородская область, Шебекинский район, СВО, Военные преступления, терроризм, диверсанты, ДРГ

"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области

10:35 18.10.2023
 
© Федор Громов
© Федор Громов
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Защита приграничных с Украиной районов не менее важна наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта. Такое мнение 18 октября выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Эту задачу берут на себя военнослужащие батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева. Парни находятся на территории Белгородской области, где активно противодействуют диверсионным группам неприятеля", - сообщил Рамзан Кадыров в своём ТГ-канале.
Он указал на круглосуточное наблюдение чеченским подразделением за позициями противника в приграничной зоне, отметив: "В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная".

"Для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у бойцов имеется всё необходимое, начиная от коптеров различного предназначения и другой необходимой техники, заканчивая отрядом быстрого реагирования, который готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. Другими словами, очень ответственная и нужная работа, поскольку речь идет о безопасности граждан сопредельных с Украиной населенных пунктов и не только", - сообщил Кадыров.
Также 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале информировал о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. В частности, в Белгородском районе системой ПВО было сбито 6 БПЛА самолётного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с БПЛА сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 артиллерийских снарядов выпущено по селу Староселье. В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка сбит БПЛА самолетного типа.
Во всех перечисленных губернатором случаях по состоянию на 18 октября обошлось без человечески жертв и разрушений.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 13:47
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