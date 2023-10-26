Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050494907.html
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico - 26.10.2023 Украина.ру
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico
2023-10-26T00:52
2023-10-26T00:52
новости
роберт фицо
виктор орбан
венгрия
словакия
ес
украина
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050256774_0:456:2831:2048_1920x0_80_0_0_31c080c190dfaac75a510a4311f2b6bf.jpg
Журналисты указывают на то, влиять на взгляды Орбана и Фицо Евросоюз не будет, потому как вес Словакии и Венгрии не велик. В статье Виктора Орбана напрямую называют вредителем, из-за того, что Венгрия регулярно откладывала принятие мер, необходимых Брюсселю. Ожидается, что некоторые лидеры стран Балтии выскажут "свою озабоченность" непосредственно Орбану на встрече лидеров ЕС в четверг и пятницу.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) с его давлением на Будапешт неудачной пародией на СССР. До этого заявления президент России Владимир Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае. В среду, 25 октября, Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Он открыто выступает против военных поставок на Украину.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050256774_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0100088da085510e1a43c862dee1e217.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, роберт фицо, виктор орбан, венгрия, словакия, ес, украина, россия, санкции
Новости, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Венгрия, Словакия, ЕС, Украина, Россия, санкции

Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico

00:52 26.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico
Журналисты указывают на то, влиять на взгляды Орбана и Фицо Евросоюз не будет, потому как вес Словакии и Венгрии не велик.

“Словакия – такая ничтожная страна, что это вряд ли что-то изменит. У неё почти нет рычагов воздействия. Им нужны их фонды сплочения и добрая воля ЕС, они действительно не могут позволить себе быть нарушителями спокойствия в Брюсселе. Что гораздо более важно для Орбана, так это потеря Польши как союзника в вопросах верховенства права” – передаёт издание слова представителя ЕС.

В статье Виктора Орбана напрямую называют вредителем, из-за того, что Венгрия регулярно откладывала принятие мер, необходимых Брюсселю.

“Поведение Виктора Орбана наносит ущерб Европейскому союзу. В то время как премьер-министр Венгрии постоянно оскорбляет ЕС, он бросается на авторитарные режимы исключительно в надежде привлечь новые средства для своей системы, погрязшей в кумовстве ”, – утверждает председатель комитета немецкого парламента по делам ЕС от "Зеленых" Антон Хофрайтер.

Ожидается, что некоторые лидеры стран Балтии выскажут "свою озабоченность" непосредственно Орбану на встрече лидеров ЕС в четверг и пятницу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) с его давлением на Будапешт неудачной пародией на СССР. До этого заявления президент России Владимир Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае.
В среду, 25 октября, Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Он открыто выступает против военных поставок на Украину.
 
НовостиРоберт ФицоВиктор ОрбанВенгрияСловакияЕСУкраинаРоссиясанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния