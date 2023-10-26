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Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico

Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico - 26.10.2023 Украина.ру

Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico

2023-10-26T00:52

2023-10-26T00:52

2023-10-26T00:52

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Журналисты указывают на то, влиять на взгляды Орбана и Фицо Евросоюз не будет, потому как вес Словакии и Венгрии не велик. В статье Виктора Орбана напрямую называют вредителем, из-за того, что Венгрия регулярно откладывала принятие мер, необходимых Брюсселю. Ожидается, что некоторые лидеры стран Балтии выскажут "свою озабоченность" непосредственно Орбану на встрече лидеров ЕС в четверг и пятницу.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) с его давлением на Будапешт неудачной пародией на СССР. До этого заявления президент России Владимир Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае. В среду, 25 октября, Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Он открыто выступает против военных поставок на Украину.

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новости, роберт фицо, виктор орбан, венгрия, словакия, ес, украина, россия, санкции