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Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico - 26.10.2023 Украина.ру
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico
2023-10-26T00:52
2023-10-26T00:52
2023-10-26T00:52
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роберт фицо
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Журналисты указывают на то, влиять на взгляды Орбана и Фицо Евросоюз не будет, потому как вес Словакии и Венгрии не велик. В статье Виктора Орбана напрямую называют вредителем, из-за того, что Венгрия регулярно откладывала принятие мер, необходимых Брюсселю. Ожидается, что некоторые лидеры стран Балтии выскажут "свою озабоченность" непосредственно Орбану на встрече лидеров ЕС в четверг и пятницу.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) с его давлением на Будапешт неудачной пародией на СССР. До этого заявления президент России Владимир Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае. В среду, 25 октября, Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Он открыто выступает против военных поставок на Украину.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, роберт фицо, виктор орбан, венгрия, словакия, ес, украина, россия, санкции
Новости, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Венгрия, Словакия, ЕС, Украина, Россия, санкции
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico
Журналисты указывают на то, влиять на взгляды Орбана и Фицо Евросоюз не будет, потому как вес Словакии и Венгрии не велик.
“Словакия – такая ничтожная страна, что это вряд ли что-то изменит. У неё почти нет рычагов воздействия. Им нужны их фонды сплочения и добрая воля ЕС, они действительно не могут позволить себе быть нарушителями спокойствия в Брюсселе. Что гораздо более важно для Орбана, так это потеря Польши как союзника в вопросах верховенства права” – передаёт издание слова представителя ЕС.
В статье Виктора Орбана напрямую называют
вредителем, из-за того, что Венгрия регулярно откладывала принятие мер, необходимых Брюсселю.
“Поведение Виктора Орбана наносит ущерб Европейскому союзу. В то время как премьер-министр Венгрии постоянно оскорбляет ЕС, он бросается на авторитарные режимы исключительно в надежде привлечь новые средства для своей системы, погрязшей в кумовстве ”, – утверждает председатель комитета немецкого парламента по делам ЕС от "Зеленых" Антон Хофрайтер.
Ожидается, что некоторые лидеры стран Балтии выскажут "свою озабоченность" непосредственно Орбану на встрече лидеров ЕС в четверг и пятницу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал
современный Евросоюз (ЕС) с его давлением на Будапешт неудачной пародией на СССР. До этого заявления президент России Владимир Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае.
В среду, 25 октября, Роберт Фицо официально назначен
премьер-министром Словакии. Он открыто выступает против военных поставок на Украину.