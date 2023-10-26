Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием - 26.10.2023 Украина.ру
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Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием - 26.10.2023 Украина.ру
Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
Российские войска захватили пункт Вооруженных сил Украины с западным оружием, включая пулемет "Браунинг", сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-26T09:40
2023-10-26T09:40
новости
россия
сво
запорожское направление
всу
вооруженные силы украины
бойцы
добровольцы
пулемет
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Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ, полный американского оружия, включая пулемёт "Браунинг". Издание приводит слова командира добровольческого ударного отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн".Он добавил, что после этого противник отступил.Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые сбили американские дальнобойные ракеты ATACMS.В сентябре разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО на Запорожском направлении танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам командира разведгруппы, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сво, запорожское направление, всу, вооруженные силы украины, бойцы, добровольцы, пулемет
Новости, Россия, СВО, Запорожское направление, ВСУ, Вооруженные силы Украины, бойцы, добровольцы, пулемет

Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

09:40 26.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские войска захватили пункт Вооруженных сил Украины с западным оружием, включая пулемет "Браунинг", сообщили журналисты РИА Новости
Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ, полный американского оружия, включая пулемёт "Браунинг". Издание приводит слова командира добровольческого ударного отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн".

"При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет "Браунинг" калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему американского производства", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после этого противник отступил.
Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые сбили американские дальнобойные ракеты ATACMS.
В сентябре разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО на Запорожском направлении танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам командира разведгруппы, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
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