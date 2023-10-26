Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Российские войска захватили пункт Вооруженных сил Украины с западным оружием, включая пулемет "Браунинг", сообщили журналисты РИА Новости
Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ, полный американского оружия, включая пулемёт "Браунинг". Издание приводит слова командира добровольческого ударного отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн".
"При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет "Браунинг" калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему американского производства", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что после этого противник отступил.
Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые сбили американские дальнобойные ракеты ATACMS.
В сентябре разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО на Запорожском направлении танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам командира разведгруппы, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
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