https://ukraina.ru/20231026/1050500360.html

Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием - 26.10.2023 Украина.ру

Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Российские войска захватили пункт Вооруженных сил Украины с западным оружием, включая пулемет "Браунинг", сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-26T09:40

2023-10-26T09:40

2023-10-26T09:40

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добровольцы

пулемет

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Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ, полный американского оружия, включая пулемёт "Браунинг". Издание приводит слова командира добровольческого ударного отряда "Барс-10" с позывным "Сатурн".Он добавил, что после этого противник отступил.Накануне, 25 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые сбили американские дальнобойные ракеты ATACMS.В сентябре разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО на Запорожском направлении танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам командира разведгруппы, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.

https://ukraina.ru/20231026/1050480241.html

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новости, россия, сво, запорожское направление, всу, вооруженные силы украины, бойцы, добровольцы, пулемет