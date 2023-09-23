Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
Разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с полностью немецким экипажем, заявил командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным "Легенда". Об этом 23 сентября сообщили журналисты РИА Новости
Разведчики Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили переданный Украине немецкий танк Leopard с экипажем из Бундесвера.
Об этом рассказал командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным „Легенда“.
"Когда мы остановили их очередной "мясной" штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР- Ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять "языка". И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать „nicht schießen" (не стреляйте - перевод нем.). Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был", - рассказал он.
По словам командира, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
"Я немного удивился, конечно, но потом даже порадовался, что не важно, какой экипаж сидит в Leopard - украинские боевики или немецкие военнослужащие - итог будет один: немецкие танки будут гореть, и американские также будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", - сказал российский разведчик.
Когда разведчик допрашивал немецкого военного, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое.
"Я спросил у дока - сколько он еще проживет, и док ответил - еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" - погибший в боевых действиях - Ред.)", - рассказал "Легенда".
Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими. "Пусть головой своей подумают - о детях, женах - прежде чем воевать с русскими", - передал западным инструкторам разведчик.
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