https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html

Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ

Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ - 23.09.2023 Украина.ру

Разведчики ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем из Бундесвера - СМИ

Разведчики ВС РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с полностью немецким экипажем, заявил командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным "Легенда". Об этом 23 сентября сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-23T14:29

2023-09-23T14:29

2023-09-23T14:29

новости

leopard-2 (танк)

россия

сво

вс рф

разведчики

бундесвер

экипажи

танк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bed5019774cfe80bede1d5fbebe09126.jpg.webp

Разведчики Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили переданный Украине немецкий танк Leopard с экипажем из Бундесвера.Об этом рассказал командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным „Легенда“.По словам командира, выживший механик-водитель несколько раз сказал, что он не наёмник, а "военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной рота“. Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.Когда разведчик допрашивал немецкого военного, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое."Я спросил у дока - сколько он еще проживет, и док ответил - еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" - погибший в боевых действиях - Ред.)", - рассказал "Легенда".Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими. "Пусть головой своей подумают - о детях, женах - прежде чем воевать с русскими", - передал западным инструкторам разведчик.

https://ukraina.ru/20230921/1049553322.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, leopard-2 (танк), россия, сво, вс рф, разведчики, бундесвер, экипажи, танк