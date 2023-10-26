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Власти Хмельницкой области заявили о повреждении в результате обстрела 1760 объектов инфраструктуры

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении в результате обстрела 1760 объектов инфраструктуры - 26.10.2023 Украина.ру

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении в результате обстрела 1760 объектов инфраструктуры

Российская армия повредила 1760 объектов инфраструктуры в Хмельницкой области ночью, 25 октября. Такими данными поделился первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин

2023-10-26T00:22

2023-10-26T00:22

2023-10-26T00:22

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По его словам, это количество может измениться, так как подсчёт повреждённых объектов продолжается. Всего российская армия запустила 11 боевых дронов, которые, как сообщается, сбила украинская противовоздушная оборона. Так, их обломки повредили 282 многоквартирный и 1404 частных домов, 74 социальных объекта, из которых: образовательных 41, больниц – шесть,14 учреждений культуры и две церкви. Позже украинская сторона заявила, что российская армия нанесла удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение. Ранее МАГАТЭ сообщило о "мощных ночных взрывах" около Хмельницкой АЭС. Их сила была настолько большой, что были "выбиты многие окна на площадке и временно отключена электроэнергия на некоторых станциях радиационного контроля за пределами площадки". До этого в министерстве обороны России заявили, что за сутки уничтожено 105 районов сосредоточения живой силы и военной техники боевиков киевского режима.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, хмельницкая область, обстрелы, сво, спецоперация, всу, вс рф