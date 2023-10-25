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МАГАТЭ сообщило о "мощном ночном взрыве" около Хмельницкой АЭС

МАГАТЭ сообщило о "мощном ночном взрыве" около Хмельницкой АЭС - 25.10.2023 Украина.ру

МАГАТЭ сообщило о "мощном ночном взрыве" около Хмельницкой АЭС

В зоне СВО сохраняется угроза ядерной безопасности. Об этом 25 октября заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

2023-10-25T20:19

2023-10-25T20:19

2023-10-25T20:19

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В опубликованном заявлении организации сказано о ночных "мощных взрывах" возле Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) за одну ночь. Их сила была настолько большой, что были "выбиты многие окна на площадке и временно отключена электроэнергия на некоторых станциях радиационного контроля за пределами площадки".Эксперты МАГАТЭ на Западной Украине сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в 1:26 ночи по местному времени, а утром прозвучали два громких взрыва. Затем им сообщили о двух сбитых дронах на расстоянии примерно пяти и 20 километров от места происшествия."Этот инцидент ещё раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока эта трагическая война будет длиться. Тот факт, что множество окон на этом месте были разрушены, показывает, насколько всё было близко. В следующий раз нам может повезти не так", — заявил Гросси.Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул: "Нужно любой ценой избегать ударов по атомной электростанции".В официальном сообщении организации отмечено: "Прямого воздействия дронов на площадку не было, взрывы не повлияли на работу ХАЭС и её подключение к национальной электросети".Ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке. Взрывы зафиксировали станции сейсмического мониторинга в районе ХАЭС. На атомной станции работает один из двух реакторов.

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