Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
На Херсонском направлении у ВСУ не получится развить никаких серьезных успехов. Но для сковывания российских войск и авиации они продолжат создавать там очаги напряжения в виде ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
Одновременно с диверсиями на Днепре на Запорожском направлении противник также предпринимает наступательные действия. ВСУ безуспешно пытались взять под контроль Вербовое, рассказал эксперт.
Но этот поселок - мощный укрепрайон российской обороны и противник попадает там в огневой мешок, добавил обозреватель.
"Работино тоже не находится под контролем ВСУ. Взять его было бы самоубийством и для них, и для нас. Этот поселок находится в серой зоне. Просто когда мы или противник предпринимаем наступательные действия, мы проходим через него и пытаемся занять определенные позиции", - отметил обозреватель.
Но закрепиться в Работино негде. Сейчас поселок полностью разрушен, поскольку и российские войска и ВСУ наносят удары артиллерией при малейшем появлении солдат, заключил собеседник издания.
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