Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050468454.html
Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое
Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое - 26.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое
На Херсонском направлении у ВСУ не получится развить никаких серьезных успехов. Но для сковывания российских войск и авиации они продолжат создавать там очаги напряжения в виде ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
2023-10-26T04:00
2023-10-26T04:00
новости
работино
вербовое/вербное
всу
бои
запорожская область
херсонская область
диверсии
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047179795_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7655e413b959dfc3ab85fdd2b17590c5.jpg
Одновременно с диверсиями на Днепре на Запорожском направлении противник также предпринимает наступательные действия. ВСУ безуспешно пытались взять под контроль Вербовое, рассказал эксперт.Но этот поселок - мощный укрепрайон российской обороны и противник попадает там в огневой мешок, добавил обозреватель.Но закрепиться в Работино негде. Сейчас поселок полностью разрушен, поскольку и российские войска и ВСУ наносят удары артиллерией при малейшем появлении солдат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050459941.html
работино
вербовое/вербное
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047179795_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e1964cfb962b413bc1af54fb1e0f53cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, работино, вербовое/вербное, всу, бои, запорожская область, херсонская область, диверсии, наступление
Новости, Работино, Вербовое/Вербное, ВСУ, бои, Запорожская область, Херсонская область, диверсии, наступление

Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое

04:00 26.10.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
На Херсонском направлении у ВСУ не получится развить никаких серьезных успехов. Но для сковывания российских войск и авиации они продолжат создавать там очаги напряжения в виде ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
Одновременно с диверсиями на Днепре на Запорожском направлении противник также предпринимает наступательные действия. ВСУ безуспешно пытались взять под контроль Вербовое, рассказал эксперт.
Но этот поселок - мощный укрепрайон российской обороны и противник попадает там в огневой мешок, добавил обозреватель.
"Работино тоже не находится под контролем ВСУ. Взять его было бы самоубийством и для них, и для нас. Этот поселок находится в серой зоне. Просто когда мы или противник предпринимаем наступательные действия, мы проходим через него и пытаемся занять определенные позиции", - отметил обозреватель.
Но закрепиться в Работино негде. Сейчас поселок полностью разрушен, поскольку и российские войска и ВСУ наносят удары артиллерией при малейшем появлении солдат, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
25 октября, 05:03
Геннадий Алёхин: Потеря Купянска обрушит фронт на Осколе, но ВСУ готовят "сюрприз" на границе ХарьковщиныАктивные наступательные действия на Купянском направлении открывают нам оперативный простор в сторону Изюма и Балаклеи с последующим блокированием Харькова, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиРаботиноВербовое/ВербноеВСУбоиЗапорожская областьХерсонская областьдиверсиинаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния