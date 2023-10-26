https://ukraina.ru/20231026/1050468454.html

Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое

Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое - 26.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему ВСУ не могут зацепиться за Работино, но упорно лезут под Вербовое

На Херсонском направлении у ВСУ не получится развить никаких серьезных успехов. Но для сковывания российских войск и авиации они продолжат создавать там очаги напряжения в виде ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов

2023-10-26T04:00

2023-10-26T04:00

2023-10-26T04:00

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Одновременно с диверсиями на Днепре на Запорожском направлении противник также предпринимает наступательные действия. ВСУ безуспешно пытались взять под контроль Вербовое, рассказал эксперт.Но этот поселок - мощный укрепрайон российской обороны и противник попадает там в огневой мешок, добавил обозреватель.Но закрепиться в Работино негде. Сейчас поселок полностью разрушен, поскольку и российские войска и ВСУ наносят удары артиллерией при малейшем появлении солдат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050459941.html

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новости, работино, вербовое/вербное, всу, бои, запорожская область, херсонская область, диверсии, наступление