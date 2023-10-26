https://ukraina.ru/20231026/1050467582.html

"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра

"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра - 26.10.2023 Украина.ру

"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра

На Херсонском направлении ВСУ предприняли очень крупную попытку десанта. Противник смог высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра северо-восточнее Алешек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов

2023-10-26T05:00

2023-10-26T05:00

2023-10-26T05:00

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Сообщалось, что 200 украинских солдат смогли продвинуться на 5 километров вглубь территории близ города Алёшки в Херсонской области. После этого по диверсантам активно отработала российская артиллерия и авиация, рассказал эксперт.Российское командование сделало вывод, что, скорее всего, украинский отряд был уничтожен, а выжившие солдаты отступили. После этого бойцов отправили на зачистку, добавил он.В настоящее время наблюдается присутствие ВСУ возле Антоновского моста и на островах. Они ежедневно высаживают туда ДРГ. При этом противник не обращает внимания на потери. Ведь сама по себе переброска личного состава на левый берег — это опасная авантюра, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050458770.html

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новости, дрг, диверсанты, диверсии, всу, днепр, отряды, вс рф, бой, херсонская область, алешки