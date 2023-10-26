"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра - 26.10.2023 Украина.ру
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"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра
"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра - 26.10.2023 Украина.ру
"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра
На Херсонском направлении ВСУ предприняли очень крупную попытку десанта. Противник смог высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра северо-восточнее Алешек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
2023-10-26T05:00
2023-10-26T05:00
новости
дрг
диверсанты
диверсии
всу
днепр
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бой
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Сообщалось, что 200 украинских солдат смогли продвинуться на 5 километров вглубь территории близ города Алёшки в Херсонской области. После этого по диверсантам активно отработала российская артиллерия и авиация, рассказал эксперт.Российское командование сделало вывод, что, скорее всего, украинский отряд был уничтожен, а выжившие солдаты отступили. После этого бойцов отправили на зачистку, добавил он.В настоящее время наблюдается присутствие ВСУ возле Антоновского моста и на островах. Они ежедневно высаживают туда ДРГ. При этом противник не обращает внимания на потери. Ведь сама по себе переброска личного состава на левый берег — это опасная авантюра, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050458770.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дрг, диверсанты, диверсии, всу, днепр, отряды, вс рф, бой, херсонская область, алешки
Новости, ДРГ, диверсанты, диверсии, ВСУ, Днепр, отряды, ВС РФ, бой, Херсонская область, Алешки

"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра

05:00 26.10.2023
 
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ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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На Херсонском направлении ВСУ предприняли очень крупную попытку десанта. Противник смог высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра северо-восточнее Алешек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
Сообщалось, что 200 украинских солдат смогли продвинуться на 5 километров вглубь территории близ города Алёшки в Херсонской области. После этого по диверсантам активно отработала российская артиллерия и авиация, рассказал эксперт.
Российское командование сделало вывод, что, скорее всего, украинский отряд был уничтожен, а выжившие солдаты отступили. После этого бойцов отправили на зачистку, добавил он.
"Но оказалось, что ребята столкнулись с ожесточенным сопротивлением, после чего пришлось снова провести артподготовку, и только потом оттеснить противника к железнодорожному мосту", - отметил Безсонов.
В настоящее время наблюдается присутствие ВСУ возле Антоновского моста и на островах. Они ежедневно высаживают туда ДРГ. При этом противник не обращает внимания на потери. Ведь сама по себе переброска личного состава на левый берег — это опасная авантюра, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 05:50
Полковник из ЛНР рассказал, где прячет резервы Украина и когда у ВСУ появятся женские батальоныУ ВСУ еще остались в резерве три корпуса, которые находятся возле Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. С их помощью противник осуществляет ротацию подразделений, которые потеряли более 50% личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
НовостиДРГдиверсантыдиверсииВСУДнепротрядыВС РФбойХерсонская областьАлешки
 
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