"Бойцов отправили на зачистку": Даниил Безсонов об уничтожении 200 диверсантов ВСУ на левобережье Днепра
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України / Перейти в фотобанкВМС ЗС Украины спецназ десант
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
На Херсонском направлении ВСУ предприняли очень крупную попытку десанта. Противник смог высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра северо-восточнее Алешек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
Сообщалось, что 200 украинских солдат смогли продвинуться на 5 километров вглубь территории близ города Алёшки в Херсонской области. После этого по диверсантам активно отработала российская артиллерия и авиация, рассказал эксперт.
Российское командование сделало вывод, что, скорее всего, украинский отряд был уничтожен, а выжившие солдаты отступили. После этого бойцов отправили на зачистку, добавил он.
"Но оказалось, что ребята столкнулись с ожесточенным сопротивлением, после чего пришлось снова провести артподготовку, и только потом оттеснить противника к железнодорожному мосту", - отметил Безсонов.
В настоящее время наблюдается присутствие ВСУ возле Антоновского моста и на островах. Они ежедневно высаживают туда ДРГ. При этом противник не обращает внимания на потери. Ведь сама по себе переброска личного состава на левый берег — это опасная авантюра, резюмировал собеседник Украина.ру.
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