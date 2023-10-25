Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФ - 25.10.2023 Украина.ру
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Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФ
Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФ - 25.10.2023 Украина.ру
Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФ
Киевский режим при поддержке Вашингтона осуществляет подготовку и реализацию химических провокаций против российской армии. Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать решительную оценку таким действиям, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
2023-10-25T21:55
2023-10-25T21:55
новости
украина
химическое оружие
всу
вс рф
сво
спецоперация
вашингтон
сша
киев
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По его мнению, украинская армия намерена реализовать опасную химическую провокацию из-за осознания ситуации на фронте, которая сегодня складывается не в пользу Украины. Дипломат напомнил, что подобные действия идут в разрез с обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия. Российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и её соли. Об американских поставках Киеву химических веществ временно выводящего действия стало известно ещё в марте текущего года, о чем российская сторона проинформировала Фонд содействия органам безопасности, подчеркнул Гаврилов. При этом Гаврилов подчеркнул, что Россия не оставит без ответа возможную химпровокацию и порекомендовал властям Украины досконально изучить положения российской военной доктрины, которая чётко очерчивает реакцию на применение оружия массового уничтожения. Минувшей зимой "Украина.ру" писала, что Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, химическое оружие, всу, вс рф, сво, спецоперация, вашингтон, сша, киев
Новости, Украина, химическое оружие, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Вашингтон, США, Киев

Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФ

21:55 25.10.2023
 
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"химическое оружие ВСУ
химическое оружие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"
Читать в
Киевский режим при поддержке Вашингтона осуществляет подготовку и реализацию химических провокаций против российской армии. Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать решительную оценку таким действиям, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
По его мнению, украинская армия намерена реализовать опасную химическую провокацию из-за осознания ситуации на фронте, которая сегодня складывается не в пользу Украины.
Дипломат напомнил, что подобные действия идут в разрез с обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия. Российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и её соли.
Об американских поставках Киеву химических веществ временно выводящего действия стало известно ещё в марте текущего года, о чем российская сторона проинформировала Фонд содействия органам безопасности, подчеркнул Гаврилов.
"Требуем от государств-участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (1994 г.). Призываем оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсичными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины и иностранными наёмниками химически опасных объектов в военных целях", – передаёт слова дипломата РИА Новости.
При этом Гаврилов подчеркнул, что Россия не оставит без ответа возможную химпровокацию и порекомендовал властям Украины досконально изучить положения российской военной доктрины, которая чётко очерчивает реакцию на применение оружия массового уничтожения.
Минувшей зимой "Украина.ру" писала, что Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие.
 
НовостиУкраинахимическое оружиеВСУВС РФСВОСпецоперацияВашингтонСШАКиев
 
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