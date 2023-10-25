"Реальная мясорубка": ВСУ в боях за Клещеевку потеряли 12 тысяч человек - 25.10.2023 Украина.ру
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"Реальная мясорубка": ВСУ в боях за Клещеевку потеряли 12 тысяч человек
"Реальная мясорубка": ВСУ в боях за Клещеевку потеряли 12 тысяч человек - 25.10.2023 Украина.ру
"Реальная мясорубка": ВСУ в боях за Клещеевку потеряли 12 тысяч человек
ВСУ восполняют потери в личном составе на участке ответственности российского специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Об этом 25 октября сообщил командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов.
2023-10-25T20:53
2023-10-25T20:55
новости
сво
украина
всу
потери всу
апти алаудинов
"ахмат"
минобороны рф
днр
новые регионы рф
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По его словам, ВСУ постоянно проводят ротацию личного состава. "Были "иностранные легионы", так называемые "евроичкерийцы", чеченоговорящие шайтаны. Они перекидывались с одного участка на другой: Клещеевка – Курдюмовка и т.д. Буквально на днях мы фиксировали представителей иностранных наемников на окраине Клещеевки. Но массово их здесь уже нет", - рассказал Алаудинов.По его словам, противник активно окапывается. Российские военные нанесли ВСУ большие потери. "За одну только Клещеевку враг потерял более 12 тысяч человек. Реальная мясорубка. Мы не можем понять позицию руководства ВСУ, когда оно в таком количестве напрасно кладет своих бойцов. Речь идет о грудах тел погибших украинских солдат. Потери несопоставимые! Примерно 1 к 10", - сообщил Алаудинов.Командир спецназа "Ахмат" отметил также: "При малейших условиях противник охотно сдается. Если бы враг не уничтожал артиллерией и БПЛА сдающихся нам в плен своих бойцов, то пленных было бы в разы больше. Что интересно, враг больше заинтересован убить своих бойцов при сдаче в плен, чем наших штурмовиков".Рассказывая о своём подразделении, Алаудинов констатировал: Спецназ "Ахмат" - самое интернациональное подразделение. От 50 до 60 процентов (в зависимости от прибывших) это русские. Оставшаяся половина - все национальности России, куда входят представители армянской национальности, азербайджанской, казахи, киргизы, узбеки, таджики и даже цыгане были. В спецназе "Ахмат" есть и евреи. В частности, инструктора снайперской группы - евреи по национальности, а по вероисповеданию – иудеи. Они не побежали убивать мирное население Газы на стороне израильской армии, а находятся с нами рядом, плечом к плечу".В начале СВО иностранные наёмники в составе украинских вооружённых формирований бравировали военными преступлениями. Факты жестокого убийства военнопленных, нанесения им увечий и подобное зафиксировали иностранные журналисты. Позже появилась информация об использовании иностранных наёмников в заградительных отрядах, расстреливавших украинских военнослужащих при попытках отступления или сдачи в плен.
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новости, сво, украина, всу, потери всу, апти алаудинов, "ахмат", минобороны рф, днр, новые регионы рф, наёмники, военнопленные, военнослужащие, спецназ, палестино-израильский конфликт, евреи, израиль, иностранные наемники
Новости, СВО, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Апти Алаудинов, "Ахмат", Минобороны РФ, ДНР, Новые регионы РФ, наёмники, военнопленные, Военнослужащие, спецназ, Палестино-израильский конфликт, евреи, Израиль, иностранные наемники

"Реальная мясорубка": ВСУ в боях за Клещеевку потеряли 12 тысяч человек

20:53 25.10.2023 (обновлено: 20:55 25.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВСУ восполняют потери в личном составе на участке ответственности российского специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Об этом 25 октября сообщил командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, ВСУ постоянно проводят ротацию личного состава. "Были "иностранные легионы", так называемые "евроичкерийцы", чеченоговорящие шайтаны. Они перекидывались с одного участка на другой: Клещеевка – Курдюмовка и т.д. Буквально на днях мы фиксировали представителей иностранных наемников на окраине Клещеевки. Но массово их здесь уже нет", - рассказал Алаудинов.
По его словам, противник активно окапывается. Российские военные нанесли ВСУ большие потери.

"За одну только Клещеевку враг потерял более 12 тысяч человек. Реальная мясорубка. Мы не можем понять позицию руководства ВСУ, когда оно в таком количестве напрасно кладет своих бойцов. Речь идет о грудах тел погибших украинских солдат. Потери несопоставимые! Примерно 1 к 10", - сообщил Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" отметил также: "При малейших условиях противник охотно сдается. Если бы враг не уничтожал артиллерией и БПЛА сдающихся нам в плен своих бойцов, то пленных было бы в разы больше. Что интересно, враг больше заинтересован убить своих бойцов при сдаче в плен, чем наших штурмовиков".
Рассказывая о своём подразделении, Алаудинов констатировал: Спецназ "Ахмат" - самое интернациональное подразделение. От 50 до 60 процентов (в зависимости от прибывших) это русские. Оставшаяся половина - все национальности России, куда входят представители армянской национальности, азербайджанской, казахи, киргизы, узбеки, таджики и даже цыгане были. В спецназе "Ахмат" есть и евреи. В частности, инструктора снайперской группы - евреи по национальности, а по вероисповеданию – иудеи. Они не побежали убивать мирное население Газы на стороне израильской армии, а находятся с нами рядом, плечом к плечу".
В начале СВО иностранные наёмники в составе украинских вооружённых формирований бравировали военными преступлениями. Факты жестокого убийства военнопленных, нанесения им увечий и подобное зафиксировали иностранные журналисты. Позже появилась информация об использовании иностранных наёмников в заградительных отрядах, расстреливавших украинских военнослужащих при попытках отступления или сдачи в плен.
27 сентября, 11:54
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на УкраинеИностранные наёмники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики, заявил/а экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло пранкерам Вовану и Лексусу. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube
 
НовостиСВОУкраинаВСУпотери ВСУАпти Алаудинов"Ахмат"Минобороны РФДНРНовые регионы РФнаёмникивоеннопленныеВоеннослужащиеспецназПалестино-израильский конфликтевреиИзраильиностранные наемники
 
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