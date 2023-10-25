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В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области

В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области - 25.10.2023 Украина.ру

В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области

Совещание по развитию предпринимательства и финансовой инфраструктуры Херсонской области прошло в Скадовске. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Таврия".

2023-10-25T19:38

2023-10-25T19:38

2023-10-25T19:38

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Главными темами встречи стали скорейшая интеграция малого и среднего бизнеса в российскую систему, а также помощь предпринимателям. В мероприятии участвовали первый зампрокурора Херсонской области Павел Зернов, министр экономического развития региона Константин Костин, а также чиновники других госорганов."Затронуты темы сельского хозяйства, торговли, кредитования, банковского сектора. У предпринимателей была возможность не просто рассказать о своих проблемах, но и услышать обратную связь от чиновников", - сообщил руководитель Херсонского областного отделения общественной организации "Опора России" Константин Кнырик.По итогам встречи отмечено, что в области будет открыт центр "Мой бизнес". Центр будет предоставлять предпринимателям консультации и юридическую помощь в рамках развития бизнес-инфраструктуры воссоединившегося с Россией региона.

https://ukraina.ru/20231025/1050465535.html

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новости, херсонская область, восстановление, новые регионы рф, предприниматели, предпринимательство, воссоединение, сельское хозяйство, кредитование, финансирование, финансы, интеграция, россия