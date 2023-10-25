В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области - 25.10.2023 Украина.ру
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В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области - 25.10.2023 Украина.ру
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области
Совещание по развитию предпринимательства и финансовой инфраструктуры Херсонской области прошло в Скадовске. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Таврия".
2023-10-25T19:38
2023-10-25T19:38
новости
херсонская область
восстановление
новые регионы рф
предприниматели
предпринимательство
воссоединение
сельское хозяйство
кредитование
финансирование
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Главными темами встречи стали скорейшая интеграция малого и среднего бизнеса в российскую систему, а также помощь предпринимателям. В мероприятии участвовали первый зампрокурора Херсонской области Павел Зернов, министр экономического развития региона Константин Костин, а также чиновники других госорганов."Затронуты темы сельского хозяйства, торговли, кредитования, банковского сектора. У предпринимателей была возможность не просто рассказать о своих проблемах, но и услышать обратную связь от чиновников", - сообщил руководитель Херсонского областного отделения общественной организации "Опора России" Константин Кнырик.По итогам встречи отмечено, что в области будет открыт центр "Мой бизнес". Центр будет предоставлять предпринимателям консультации и юридическую помощь в рамках развития бизнес-инфраструктуры воссоединившегося с Россией региона.
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новости, херсонская область, восстановление, новые регионы рф, предприниматели, предпринимательство, воссоединение, сельское хозяйство, кредитование, финансирование, финансы, интеграция, россия
Новости, Херсонская область, восстановление, Новые регионы РФ, предприниматели, предпринимательство, воссоединение, Сельское хозяйство, кредитование, финансирование, финансы, интеграция, Россия

В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области

19:38 25.10.2023
 
© коллаж Украина.РуРоссия новые регионы
Россия новые регионы
© коллаж Украина.Ру
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Совещание по развитию предпринимательства и финансовой инфраструктуры Херсонской области прошло в Скадовске. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Таврия".
Главными темами встречи стали скорейшая интеграция малого и среднего бизнеса в российскую систему, а также помощь предпринимателям. В мероприятии участвовали первый зампрокурора Херсонской области Павел Зернов, министр экономического развития региона Константин Костин, а также чиновники других госорганов.
"Затронуты темы сельского хозяйства, торговли, кредитования, банковского сектора. У предпринимателей была возможность не просто рассказать о своих проблемах, но и услышать обратную связь от чиновников", - сообщил руководитель Херсонского областного отделения общественной организации "Опора России" Константин Кнырик.
По итогам встречи отмечено, что в области будет открыт центр "Мой бизнес". Центр будет предоставлять предпринимателям консультации и юридическую помощь в рамках развития бизнес-инфраструктуры воссоединившегося с Россией региона.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 08:08
В Херсонскую область вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей – СальдоНесколько тысяч ранее уехавших из Херсонской области жителей в этом году вернулись домой. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо 25 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиХерсонская областьвосстановлениеНовые регионы РФпредпринимателипредпринимательствовоссоединениеСельское хозяйствокредитованиефинансированиефинансыинтеграцияРоссия
 
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