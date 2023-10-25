https://ukraina.ru/20231025/1050488195.html
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области - 25.10.2023 Украина.ру
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области
Совещание по развитию предпринимательства и финансовой инфраструктуры Херсонской области прошло в Скадовске. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Таврия".
2023-10-25T19:38
2023-10-25T19:38
2023-10-25T19:38
новости
херсонская область
восстановление
новые регионы рф
предприниматели
предпринимательство
воссоединение
сельское хозяйство
кредитование
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047154570_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c14f09c3d8b456565d6fd5669f755186.jpg
Главными темами встречи стали скорейшая интеграция малого и среднего бизнеса в российскую систему, а также помощь предпринимателям. В мероприятии участвовали первый зампрокурора Херсонской области Павел Зернов, министр экономического развития региона Константин Костин, а также чиновники других госорганов."Затронуты темы сельского хозяйства, торговли, кредитования, банковского сектора. У предпринимателей была возможность не просто рассказать о своих проблемах, но и услышать обратную связь от чиновников", - сообщил руководитель Херсонского областного отделения общественной организации "Опора России" Константин Кнырик.По итогам встречи отмечено, что в области будет открыт центр "Мой бизнес". Центр будет предоставлять предпринимателям консультации и юридическую помощь в рамках развития бизнес-инфраструктуры воссоединившегося с Россией региона.
https://ukraina.ru/20231025/1050465535.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047154570_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_ba3e2cdb64708dbf083ddffe46eda11e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, восстановление, новые регионы рф, предприниматели, предпринимательство, воссоединение, сельское хозяйство, кредитование, финансирование, финансы, интеграция, россия
Новости, Херсонская область, восстановление, Новые регионы РФ, предприниматели, предпринимательство, воссоединение, Сельское хозяйство, кредитование, финансирование, финансы, интеграция, Россия
В Скадовске прошло совещание по развитию Херсонской области
Совещание по развитию предпринимательства и финансовой инфраструктуры Херсонской области прошло в Скадовске. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Таврия".