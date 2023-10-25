https://ukraina.ru/20231025/1050487517.html
Власти Нидерландов призвали 100 тыс. украинцев срочно вернуться домой
Власти Нидерландов призвали 100 тыс. украинцев срочно вернуться домой - 25.10.2023 Украина.ру
Власти Нидерландов призвали 100 тыс. украинцев срочно вернуться домой
Около 100 тысяч украинский беженцев, которые сегодня находятся в Нидерландах, должны как можно скорее вернуться на родину. Об этом заявил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол, находясь на открытии форума Human Capital Forum 2023 "Украинцы. Экономика. Будущее", передаёт "Укринформ"
2023-10-25T18:54
2023-10-25T18:54
2023-10-25T18:54
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нидерланды
украинские беженцы
украина
сво
спецоперация
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Призыв аргументировали заботой о будущем Украины, так как стране сейчас необходимы люди, считает посол. По его словам, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне. По статистическим данным ООН, сейчас около восьми миллионов граждан Украины находятся за границей. Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам, находящимся в стране, от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей) за добровольный возврат на родину. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза следует ввести дополнительный контроль, так как в Германию в устремляется слишком большой поток беженцев. Кроме того, в ФРГ призвали украинцев трудоустроиться вместо того, чтобы жить на пособия. В свою очередь власти Украины попросили страны Евросоюза не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нидерланды, украинские беженцы, украина, сво, спецоперация
Новости, Нидерланды, украинские беженцы, Украина, СВО, Спецоперация
Власти Нидерландов призвали 100 тыс. украинцев срочно вернуться домой
Около 100 тысяч украинский беженцев, которые сегодня находятся в Нидерландах, должны как можно скорее вернуться на родину. Об этом заявил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол, находясь на открытии форума Human Capital Forum 2023 "Украинцы. Экономика. Будущее", передаёт "Укринформ"
Призыв аргументировали заботой о будущем Украины, так как стране сейчас необходимы люди, считает посол.
"В моей стране, Нидерландах, 100 тысяч украинцев. Они легко интегрировались, и мы это ценим, но в то же время есть риск. Украине самой нужны эти люди, их навыки, знания, чтобы восстанавливать страну. Один из вызовов, который мы сейчас видим, — как вернуть этих людей", — сказал Йеннес де Мол.
По его словам, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне. По статистическим данным ООН, сейчас около восьми миллионов граждан Украины находятся за границей.
Ранее сообщалось
, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам, находящимся в стране, от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей) за добровольный возврат на родину.
Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза следует ввести дополнительный контроль, так как в Германию в устремляется слишком большой поток беженцев. Кроме того, в ФРГ призвали
украинцев трудоустроиться вместо того, чтобы жить на пособия.
В свою очередь власти Украины попросили страны Евросоюза не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.