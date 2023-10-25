https://ukraina.ru/20231025/1050486881.html

Первые сбитые ATACMS, похищенное украинское золото в Мадриде. Итоги 25 октября

Первые сбитые ATACMS, похищенное украинское золото в Мадриде. Итоги 25 октября - 25.10.2023 Украина.ру

Первые сбитые ATACMS, похищенное украинское золото в Мадриде. Итоги 25 октября

Ракеты ATACMS были впервые перехвачены в зоне СВО; похищенное скифское золото конфисковали в Мадриде; СБУ обвиняет Россию в провоцировании антисемитизма на Украине

2023-10-25T18:45

2023-10-25T18:45

2023-10-25T18:45

эксклюзив

хроники

atacms

ракеты

спецоперация

мадрид

скифское золото

антисемитизм

сбу

украина

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Российские военные впервые перехватили дальнобойные ракеты ATACAMSОб этом 25 октября сообщает Минобороны РФ:"В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказано в ежедневной сводке.Ранее о сбитых в ходе спецоперации дальнобойных ракетах ATACMS сообщений не было.Во вторник, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Журналисты сообщили, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до 160 километров. В тот же день ВСУ ударили по аэродрому в Бердянск.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру рассказал, что из 12-ти ракет ATACMS, которые поступили на вооружение украинской армии, на сегодняшний день ВСУ располагают только тремя.Чем хуже идут дела у украинской армии, тем более мощное оружие США пытаются поставить Киеву. Соединенные Штаты просто уперлись в "победу Украины", они до сих пор в нее верят, рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец.У американцев есть бизнес-мышление: они вложили в Украину огромное количество денег и оружия. И столько всего передали Киеву, что начали пустеть собственные арсеналы, добавил эксперт."А когда после Израиля Зеленский сильнее всего задергался, американцы передали ему ATACMS, которые обещали передать только к новому году, чтобы он не переживал. Там всего 20 таких ракет", - объяснил Баранец.В Испании задержали пятерых контрабандистовВ среду, 25 октября, полиция Мадрида изъяла драгоценности, "имеющие большую историческую ценность" у троих испанцев и двух украинцев. По данным Нацполиции Испании, общая стоимость 11 украшений – около 60 миллионов евро.Операция была проведена испанскими полицейскими совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Испанские СМИ считают, что украшения могут быть из "скифского золота".Издание El Mundo утверждает, что эти драгоценности вывезли с Украины еще в 2016 году, а потом их продал в Европе некий православный священник. И хотя точно не утверждается, к какой конфессии он относится, но, вероятно, речь идет о канонической УПЦ."Сейчас мы видим, как в Испанию вывезены и проданы сокровища на миллионы долларов, и сердце кровью обливается, когда смотришь на эти прекрасные гривны, роскошный пояс с бараньими головами – уникальная работа древних ювелиров.Я утверждал много раз, что в киевских музеях лежат подделки. Подумайте на секунду, какая судьба ждет то крымское золото, которое Амстердам передаст Украине? Конечно же, его разворуют и продадут западным коллекционерам", - рассказал в комментарии изданию Украина.ру директор Евразийского центра им. Л. Гумилева и Движения "Новые скифы" Павел Зарифуллин.То, что произошло в Мадриде – только вершина айсберга, считает он."Тогда, возможно, понятна и цель уничтожения православной церкви на Украине: захватить древние ценности и продать их на Запад. Яценюк и [Виктор] Ющенко наладили эту схему в отношении скифского золота, а [Владимир] Зеленский придумал ноу-хау, и его ребята теперь будут продавать ценности УПЦ.Это катастрофа всего исторического наследия, которое досталось Украине после 1991 года. Об этом нужно говорить, кричать, действовать совместно с ЮНЕСКО и ООН", - резюмировал Зарифуллин.На данный момент драгоценности, изъятые у контрабандистов, временно помещены в два испанских музея. Однако, уже спустя несколько часов после появления новости из Мадрида, американское издание The New-Your Times опубликовало материал, в котором сказано, что сокровища могут быть поддельными."Два эксперта по греко-скифским артефактам заявили в интервью, что изъятые предметы, скорее всего, являются современными имитациями тех, что изготавливали древние греки для кочевников-скифов, которые в IV в. до н.э. прошли по территории нынешней Украины и юга России.Леонид Бабенко, археолог Харьковского исторического музея им. М.Ф. Сумцова (Харьков, Украина), в своем электронном письме отметил, что эти предметы являются "неуклюжими подделками" и, скорее всего, были созданы для частных коллекционеров", - сообщает NYT.Тем временем первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о появлении украиноязычного аудиогида в музее викингов в Стокгольме."Давние скандинавские мореплаватели основали династию киевских князей, столетиями плавали по Днепру, жили на его берегах и навсегда стали частью нашей истории и легенд. Символично, что теперь они расскажут о своих приключениях по-украински", - приводит ее слова пресс-служба Офиса президента Украины.СБУ обвинила Россию в антисемитских настроениях украинских подростков"Служба безопасности обнаружила попытки российских спецслужб расшатать внутреннюю обстановку на Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. За счет вербовки несовершеннолетних украинских молодых людей спецслужбы РФ пытались распалить антисемитские настроения на Житомирщине, а также в Днепре (Днепропетровске – ред.), Львове и Виннице", - сказано в релизе.Под "влияние российских спецслужб", по мнению СБУ, попадали школьники 13-17 лет."Соответственно замыслу спецслужб РФ провокации должны были быть в виде нанесения оскорбительных надписей на памятных местах и совершения там подрывов с использованием взрывных устройств."СБУ задержала несколько подростков, им грозит наказание по статьям надругательство над могилами, изображение символики коммунистического и национал-социалистического режимов, а также вандализм.Рост антисемитских настроений эксперты констатируют практически во всех странах Европы на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Во некоторых городах Германии, Франции, Бельгии и Ирландии пропалестинские протестующие совершали попытки нападения на синагоги и еврейские культурные центры.

https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html

https://ukraina.ru/20231025/1050485340.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, atacms, ракеты, спецоперация, мадрид, скифское золото, антисемитизм, сбу, украина